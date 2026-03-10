توزیع سه هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی در آذربایجان شرقی

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی از توزیع ۲ هزار بسته معیشتی در تبریز خبر داد.

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی، مدیرکل اوقاف و امور خیریه آذربایجان شرقی امروز سه شنبه گفت: از محل نیات واقفان خیراندیش و موقوفه مرحومه خانم خیرالنساء و با همکاری کمیته امداد تعداد ۲ هزار بسته معیشتی به ارزش ۶۰ میلیارد ریال بین خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد آذربایجان شرقی توزیع شد.

توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی در بستان آباد

رئیس کمیته امداد بستان آباد نیز از توزیع یک هزار و ۵۰۰ بسته معیشتی به ارزش ۸۵ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سعید مولایی گفت:همزمان با شب‌های قدر و شهادت رهبر انقلاب اسلامی و با حضور مدیر کل کمیته امداد و مسئولان شهرستان بستان آباد رزمایش توزیع ۱۵۰۰ بسته معیشتی در شهرستان بستان آباد برگزار شد.

وی افزود: در بسته‌های این رزمایش اقلامی همچون برنج ایرانی، روغن، رب، ماکارونی، چای و قند قرار داشت که بین افراد تحت پوشش کمیته امداد توزیع شد.

مولایی اضافه‌کرد: این رزمایش با مشارکت آقای جعفر اصولی، خیر روستای نوجه ده سادات و به نیت شب‌های قدر و در احسان رهبر شهید انقلاب اسلامی و اموات برگزار شد که ۱۱ تن برنج ایرانی را به افراد تحت پوشش کمیته امداد اهدا کرد.

