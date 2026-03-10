استاندار مازندران:

ترخیص روزانه ۸۵۰۰ تن کالا و ذخیره ۷۰ میلیون لیتر سوخت

استاندار مازندران با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده و اقدامات صورت گرفته در بندر امیرآباد، گفت: خروجی این بندر اکنون به میانگین روزانه ۸ هزار و ۵۰۰ تن رسیده است. ‎

به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی در تشریح آخرین وضعیت عملکرد بندر امیرآباد، اظهار داشت: خوشبختانه با پیگیری‌های صورت‌گرفته، وضعیت به شرایط عادی بازگشته است. وی با بیان که بخشی از کامیون‌ها به بنادر جنوب از جمله بندر امام و چابهار اعزام شده‌اند تا روند انتقال نهاده‌ها در آنجا نیز انجام شود، افزود: روال کار بسیار خوب است و اکنون میانگین ۵۴۰ کامیون در بندر امیرآباد فعالیت دارند که آماری مطلوب محسوب می‌شود.

این مسئول تصریح کرد: تاکنون ۳۰ شناور وارد بندر شده‌اند که تماماً حامل کالای اساسی هستند. وی با اشاره به ثبت سفارش ۴۵ هزار تن روغن برای مازندران، خاطرنشان کرد: در لیست ورودی‌ها دو کشتی دیگر نیز مشاهده می‌شود که طی دو تا سه روز آینده به بندر امیرآباد خواهند رسید و در حال حاضر هیچ مشکلی در بحث تأمین و توزیع روغن وجود ندارد و تعداد کشتی‌های ثبت‌نوبت‌شده به حالت عادی بازگشته است.

یونسی رستمی با تأکید بر اینکه نهاده‌های دامی به وفور وجود دارد، ادامه داد: برای جایگزینی و تخلیه بار، با انبارهای خارج از بندر صحبت شده و ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در فضای بیرون پیش‌بینی شده است.

استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود بر تأمین منظم سوخت تجهیزات بندر و همچنین ترخیص خودروهای منطقه آزاد تأکید کرد.

 یونسی رستمی در پایان با بیان اینکه در خصوص تأمین سوخت برای مردم عزیز هیچ مشکلی نداریم، گفت: بالای ۷۰ میلیون لیتر گازوئیل ذخیره‌سازی شده است و جای هیچ‌گونه نگرانی در این زمینه نیست.

