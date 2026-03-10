تمرکززدایی از محورهای چالوس و کرج با احداث آزادراه قزوین-تنکابن

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در سفری استانی از روند پیشرفت فیزیکی پروژه ملی جاده قزوین-الموت-تنکابن بازدید میدانی به عمل آورد.

در این بازدید که با همراهی جواد حق‌لطفی، معاون امور عمرانی استاندار، مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین و جمعی از مدیران ارشد اجرایی برگزار شد، آخرین وضعیت مهندسی، ابنیه فنی و چالش‌های اعتباری این پروژه‌های کلیدی مورد بررسی قرار گرفت.

حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بازدید از محور الموت-تنکابن، این پروژه را یکی از طرح‌های حساس و راهبردی کشور دانست و گفت: اتصال استان قزوین به مازندران از مسیر الموت، نه تنها باعث کاهش قابل توجه مسافت و مصرف سوخت می‌شود، بلکه نقش بسزایی در پدافند غیرعامل و تمرکززدایی از ترافیک سنگین محورهای کرج و چالوس خواهد داشت.

در ادامه مجتبی دائی‌دائی، مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با ارائه گزارش فنی از قطعات مختلف این مسیر صعب‌العبور تصریح کرد: پروژه قزوین-الموت-تنکابن به دلیل شرایط خاص جغرافیایی و لزوم حفظ محیط زیست، از حساسیت بالایی برخوردار است. تیم‌های عملیاتی با تمام توان در جبهه‌های مختلف کاری مشغول فعالیت هستند تا فازهای اولویت‌دار این مسیر هرچه سریع‌تر زیر بار ترافیک برود.

گفتنی است محور قزوین-الموت-تنکابن، به عنوان یکی از زیباترین و در عین حال سخت‌ترین پروژه‌های راه سازی کشور شناخته می‌شود که با بهره‌برداری از آن دسترسی استان‌ها را تسهیل می‌شود.

