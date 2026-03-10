استاندار قزوین:
آموزش و پرورش زیربنای توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی است
استاندار قزوین گفت: پیشرفت هر ملت از آموزش و پرورش آغاز میشود و اگر به دنبال توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم باید از مدرسه و کلاس درس آغاز کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین گفت: انتخاب و انتصاب حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنهای (حفظه الله)به عنوان سومین رهبر انقلاب اسلامی را تبریک عرض میکنیم و از درگاه خداوند متعال دوام عزت، سلامت و توفیقات روزافزون ایشان را در مسیر هدایت امت اسلامی و پاسداری از آرمانهای انقلاب مسئلت داریم.
وی در این نشست با اشاره به اهمیت نظام آموزشی در توسعه کشور گفت: آموزش و پرورش زیربنای پیشرفت هر جامعهای است و بدون توجه به مدرسه، معلم و تربیت نیروی انسانی، دستیابی به توسعه در حوزههای مختلف امکانپذیر نخواهد بود.
استاندار قزوین با تسلیت ایام شهادت حضرت علی(ع) و گرامیداشت شبهای قدر اظهار کرد: عدالت از مهمترین شاخصههای حکومت امام علی(ع) بود و ایشان نماد عدالت در تاریخ اسلام به شمار میروند.
نوذری با اشاره به شرایط جنگ رسانهای علیه جمهوری اسلامی گفت: امروز با جنگی نابرابر در عرصه رسانه مواجه هستیم و شبکههای رسانهای متعددی در سطح جهان علیه کشور فعالیت میکنند، اما ملت ایران در طول تاریخ نشان دادهاند که در برابر این فشارها ایستادگی میکنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نگاه دولت به حوزه آموزش افزود: پیشرفت هر ملت از آموزش و پرورش آغاز میشود و اگر به دنبال توسعه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی هستیم باید از مدرسه و کلاس درس آغاز کنیم؛ چرا که در این فضا نیروی انسانی آینده کشور تربیت میشود.
استاندار قزوین ادامه داد: در سفر رئیسجمهور به استان تفاهمنامههای خوبی با خیران برای توسعه فضاهای آموزشی امضا شد و ما به طور جدی پیگیر اجرای آنها هستیم.
نوذری همچنین با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی گفت: بخشی از جلسات شورای آموزش و پرورش استان به بررسی عدالت آموزشی اختصاص یافته است تا در مناطقی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستند، توازن ایجاد شود.
وی توجه به آسیبهای اجتماعی را از دیگر اولویتهای استان برشمرد و گفت: مسائل اجتماعی از موضوعات مهم جامعه امروز است و آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشگیری و مدیریت این آسیبها دارد.