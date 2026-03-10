با انجام مراسم تودیع و معارفه؛
سرپرست آموزش و پرورش قزوین تعیین شد
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ظهر امروز در حاشیه جلسه شورای آموزش و پرورش استان قزوین حسنعلی اصغری مدیرکل سابق آموزش و پرورش استان به مقام بازنشستگی نائل شد و روحالله محمدخانی به سمت سرپرست این ادارهکل منصوب شد.
گفتنی است؛ طی این مراسم از خدمات حسنعلی اصغری که به مقام بازنشستگی نائل آمدند تجلیل گردید و حکم انتصاب روحالله محمدخانی به عنوان سرپرست ادارهکل آموزش و پرورش استان قزوین تقدیم او شد.
روحالله محمدخانی با 27 سال سابقه خدمت در آموزشوپرورش، سوابقی چون معاون پژوهش برنامه ریزی و توسعه منابع اداره کل، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی شهرستان بوئینزهرا، مدیریت و معاونت مدرسه را در کارنامه کاری خود دارد.