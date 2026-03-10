معاون شهردار گرگان:
انتقال ۲۰ هزار کامیون خاک و نخاله در ۱۱ ماهه سالجاری
معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری گرگان: ۲۰ هزار کامیون خاک و نخاله در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ انتقال داده شد وبر اساس ماده ۱۶ مدیریت پسماند هرگونه تخلیه خاک و نخاله در مکانهای غیرمجاز جرم محسوب میشود.
به گزارش ایلنا از گلستان، موسیالرضا صفری گفت: در راستای پاکسازی و ساماندهی خاک و نخالههای ساختمانی، عمرانی و زیبایی منظر شهری در ۱۱ ماهه سال جاری تعداد ۲۰ هزار سرویس کامیون خاک و نخاله به منظور جلوگیری از تخلیه غیرمجاز آن در معابر شهری به معدن توسکستان و مراکز مورد تایید انتقال یافته است.
وی گفت: تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۰ سرویس خاک و نخاله که توسط خودروهای سبک به ایستگاه موقت انتقال یافته بود نیز در قالب ۲۱۰۰ سرویس کامیون به معدن توسکستان انتقال داده شد.
وی افزود: در مجموع ۷۰ کامیون خاک و نخاله تخلیه شده غیرمجاز نیز توسط نواحی مناطق سهگانه نیز از معابر شهری جمعآوری و به معدن توسکستان منتقل شده است.
وی تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۶ مدیریت پسماند هرگونه تخلیه خاک و نخاله در مکانهای غیرمجاز جرم محسوب میشود و بر همین اساس ۶۷ خودروی متخلف که خاک و نخالههای ساختمانی را در برخی معابر و حاشیههای سطح شهر تخلیه کرده بودند به دادسرا معرفی شدند.