نادرقلی ابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگار ایلنا، افزود: رسانه در معادلات امروز یک قدرت اثرگذار است. در کنار قوای 3 گانه، رسانه به عنوان یک رکن تعیین‌کننده در هدایت افکار عمومی، نقش‌آفرین است و نباید این جایگاه را دست‌کم گرفت. بیش از هر زمان دیگری نیازمند وحدت‌رویه، اطلاع‌رسانی و آرایش رسانه‌ای متناسب با شرایط هستیم.

وی ادامه داد: مهم‌ترین مسئله در شرایط فعلی، آگاهی‌بخشی به مردم است. در این راستا اگر در حوزه زیرساخت‌ها یا ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی اختلالی ایجاد شود، مردم باید بدانند چه اقداماتی انجام دهند. باید در نظر داشت اطلاع‌رسانی پیشگیرانه و آموزش عمومی از وظایف جدی رسانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مسئول در این حوزه است.

نماینده مردم شهرستان‌های اراک، کمیجان و خنداب در مجلس بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق تأکید کرده و اظهار داشت: اگر اطلاعات صحیح، شفاف و به موقع در اختیار مردم قرار نگیرد، بخشی از جامعه به سمت منابع غیررسمی سوق پیدا می‌کند. بنابراین باید برای هر منطقه برنامه مشخص اطلاع‌رسانی در شرایط بحرانی طراحی شود.

ابراهیمی همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های رسانه‌ای تأکید داشته و در این خصوص تصریح کرد: زیرساخت‌های رسانه‌ای باید تقویت شود و هرگونه پشتیبانی سخت‌افزاری و نرم‌افزاری برای تولید و انتشار محتوای دقیق و امیدآفرین باید در دستور کار قرار گیرد، چرا که تقویت رسانه‌ها به معنای تقویت امنیت روانی و انسجام ملی جامعه است.

وی بیان داشت: امروز موضوع صرفاً یک جریان یا سلیقه سیاسی نیست، بلکه عزت ایران مطرح است. در چنین شرایطی تمامی دیدگاه‌ها باید به وحدت و هم‌افزایی منجر شود. نباید اجازه داد رکود و رخوت بر فضای عمومی و بدنه اجرایی کشور و استان حاکم شود. تداوم فعالیت‌های اجرایی و اجتماعی پیام اقتدار و پویایی کشور را منتقل می‌کند.

