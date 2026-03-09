شهادت ۲۷ نفر در استان مرکزی

استاندار مرکزی با بیان اینکه مردم این استان آماده‌اند که در راه دفاع از کشورشان شهید شوند، گفت: از شروع حملات هوایی آمریکایی - صهیونی تاکنون، ۲۷ نفر در استان مرکزی شهید شده‌اند.

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه وکیلی عصر دوشنبه در مراسم بیعت مردم اراک با سید مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم انقلاب اسلامی، بیان کرد: تا آخرین لحظه و پیروزی کامل در میدان حاضر هستیم و این امت رزمنده که همین امروز صبح هم چند شهید تقدیم کردند، آماده‌اند از میراث خامنه‌ای بزرگ حمایت کنند و راه را ادامه دهند.

وی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه باعث شده که امروز ایران قدرتمند باشد و مقابل دشمن بایستد و شعار ما همچنان جنگ جنگ تا پیروزی است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: تک تک مردم استان مرکزی خاک‌پور هستند و تا آخرین لحظه پای نظام خواهند بود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حمله دشمن به مراکز درمانی افزود: دشمن به ۲۵ مرکز درمانی حمله و تخریب کرده، ۹ مرکز غیر فعال و ۱۴ آمبولانس از کار افتاده شده‌ و ۱۱ نفر از کادر درمان نیز شهید شدند.

سیدمحمد جمالیان ادامه داد: با همه ستمگری دشمنان ایران اسلامی، امروز با همه قدرتشان در برابر قدرت و عزت ایران اسلامی مانده‌اند و نمی‌دانند چه اقدامی انجام دهند و این قدرت از مردمی است که همواره پای نظامیان ایستاده‌اند.

وی اظهار کرد: انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری اقدام شایسته‌ای بود و فردی نمونه انقلابی، شجاع و مدبر را تعیین کردند و اکنون برق شادی در چشمان مردم ایران شاهد هستیم.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: مردم با همه مشکلات، مطالبات و با معضلات پای امام و رهبری و کشورشان ایستاده‌اند و هیچ کدام باعث نمی‌شود از این راه دست بردارند.

