شهادت ۲۷ نفر در استان مرکزی

به گزارش ایلنا، مهدی زندیه وکیلی عصر دوشنبه در مراسم بیعت مردم اراک با سید مجتبی خامنه‌ای رهبر سوم انقلاب اسلامی، بیان کرد: تا آخرین لحظه و پیروزی کامل در میدان حاضر هستیم و این امت رزمنده که همین امروز صبح هم چند شهید تقدیم کردند، آماده‌اند از میراث خامنه‌ای بزرگ حمایت کنند و راه را ادامه دهند.

وی اظهار کرد: حضور مردم در صحنه باعث شده که امروز ایران قدرتمند باشد و مقابل دشمن بایستد و شعار ما همچنان جنگ جنگ تا پیروزی است.

زندیه وکیلی تاکید کرد: تک تک مردم استان مرکزی خاک‌پور هستند و تا آخرین لحظه پای نظام خواهند بود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به حمله دشمن به مراکز درمانی افزود: دشمن به ۲۵ مرکز درمانی حمله و تخریب کرده، ۹ مرکز غیر فعال و ۱۴ آمبولانس از کار افتاده شده‌ و ۱۱ نفر از کادر درمان نیز شهید شدند.

سیدمحمد جمالیان ادامه داد: با همه ستمگری دشمنان ایران اسلامی، امروز با همه قدرتشان در برابر قدرت و عزت ایران اسلامی مانده‌اند و نمی‌دانند چه اقدامی انجام دهند و این قدرت از مردمی است که همواره پای نظامیان ایستاده‌اند.

وی اظهار کرد: انتخاب رهبر توسط مجلس خبرگان رهبری اقدام شایسته‌ای بود و فردی نمونه انقلابی، شجاع و مدبر را تعیین کردند و اکنون برق شادی در چشمان مردم ایران شاهد هستیم.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی تاکید کرد: مردم با همه مشکلات، مطالبات و با معضلات پای امام و رهبری و کشورشان ایستاده‌اند و هیچ کدام باعث نمی‌شود از این راه دست بردارند.

