رمز پیروزی مقابل دشمنان چیزی جز ولایت نیست

به گزارش ایلنا، آیت الله لطف‌الله دژکام با اشاره به فضای معنوی مراسم اظهار کرد: از شهر شعر و شعور و ایمان و حرم سوم اهل بیت(ع) در ایران اسلامی، بیعت خود را با نایب امام زمان(عج) و با نشان امام شهید، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای اعلام می‌کنیم.

امام جمعه شیراز در ادامه با تاکید بر اینکه مسیر انقلاب اسلامی ادامه راه امام خمینی(ره)، رهبر شهید و شهدای انقلاب است، گفت: رمز پیروزی ما در مقابل دشمنانی که به کشور حمله کرده‌اند چیزی جز ولایت نیست.

وی با اشاره به مفهوم ولایت در قرآن کریم افزود: در آیه‌ای که تلاوت شد، ابتدا ولایت خداوند، سپس ولایت رسول خدا و پس از آن ولایت مؤمنان مطرح می‌شود و ولایت امام زمان(عج) نیز به پذیرش ولایت نایب او گره خورده است.

دژکام تصریح کرد: همه ما رمز پیروزی خود را شناخته‌ایم و با خدای متعال عهد می‌بندیم که تا زمانی که پرچم انقلاب به دست امام زمان(عج) سپرده شود، زیر سایه حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای خواهیم ایستاد.

امام جمعه شیراز،به موضوع بیعت اشاره کرد و گفت: هرگونه شکستن این عهد در برابر خداوند مسئولیت دارد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین یکی از دلایل مطرح‌شده برای رهبری را دشمنی مخالفان با وی عنوان کرد و گفت: ما می‌دانیم وقتی دشمن را به خشم می‌آوریم، خدا را خشنود کرده‌ایم.

