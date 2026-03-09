احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در جاده کرج_چالوس

به گزارش ایلنا از البرز، سرهنگ پیمان کرمی روز دوشنبه با اشاره به شرایط ناپایداری دما از احتمال ریزش سنگ و سقوط بهمن در محورهای کوهستانی این استان به ویژه در جاده کرج_چالوس خبر داد و اظهار کرد: اکنون محورهای کوهستانی البرز بویژه جاده آتشگاه، برغان و طالقان به دلیل بارش شب گذشته لغزنده است لذا رانندگان باید با احتیاط رانندگی کنند.

کرمی افزود: مسافران باید از توقف در محدوده هایی که احتمال ریزش سنگ و بهمن دارد، پرهیز کنند و در حاشیه جاده‌های کوهستانی توقف نکنند.

وی افزود: پلیس راه استان البرز با آمادگی کامل در تمامی محورهای مواصلاتی استان مستقر است و خدمات امدادی و انتظامی لازم را به مسافران ارائه می‌دهد.

رییس پلیس راه البرز تاکید کرد: سامانه ثبت میانگین سرعت خودروها در آزادراه تهران_کرج_قزوین به صورت شبانه روزی فعال است که با استفاده از فناوری هوشمند، امکان رصد دقیق سرعت خودروها در فواصل مشخص را فراهم کرده و نقش بازدارنده‌ای در کنترل تخلفات سرعت ایفا می‌کند.

