حمله هوایی صهیونیستی آمریکایی به شرکت آلومینیوم کاوه مسجدسلیمان/شهادت یک کارشناس

به گزارش ایلنا از خوزستان، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مسجدسلیمان امروز دوشنبه گفت: حمله امروز دشمن آمریکایی صهیونیستی به شرکت آلومینیوم کاوه مسجدسلیمان با شهادت مهندس محمدرضا نجف‌پور بیرگانی همراه شد.

محمد عسکری افزود: زمان تشییع و خاکسپاری این شهید گرانقدر متعاقباً اعلام خواهد شد.

رئیس اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران مسجدسلیمان اظهار کرد: همچنین حمیدرضا علیجانی علیجانوند، از نیروهای کادری پدافند ارتش جمهوری اسلامی و شهروند مسجدسلیمانی نیز در حمله دشمنان صهیونیستی آمریکایی به شهرستان اهواز به شهادت رسید.

پیش از این نیز شهیدان حسن خدادادی کریموند، ساسان عالی وند، مهدی آرویش، صادق اسدی، مهدی مرادی، فردین قدمی، حسین قائدی، علیرضا صدیقی و سینا ممبینی از پرسنل هوانیروز مسجدسلیمان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

انتهای پیام/