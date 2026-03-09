پیام مشترک استاندار و امام جمعه اصفهان در پی معرفی رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش ایلنا از اصفهان، در پیام مشترک آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد و مهدی جمالی نژاد، آمده است: خدای متعال را شاکریم که انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنه‌ای (دامت برکاته) به عنوان زعیم و سکاندار جدید انقلاب اسلامی، فصلی نو برای انقلاب اسلامی مردم ایران رقم زد.

بخش دیگری از این پیام حاکیست: در حساس‌ترین مقطع تاریخی و در بحبوحه جنگ و دفاع قهرمانانه ملت ایران، جانشین رهبری انقلاب تعیین و علاوه بر نمایش بلوغ و پویایی ساختار حاکمیتی ایران اسلامی، زمینه قوت قلب امت بصیر و موقعیت شناس و عموم دوستداران این نظام الهی در اقصی نقاط جهان را فراهم نمود.

در این پیام آمده است: رهبر برگزیده، پرورش یافته مکتب امام خامنه‌ای (قدس سره) است و به حول قوه الهی و با حمایت و همراهی آحاد ملت و ارکان نظام، کشتی انقلاب را در دریای پرتلاطم، به ساحل امن رهنمون خواهد کرد.

در پیام استاندار و نماینده ولی فقیه در اصفهان آمده است: با کمال مسرت و قلبی مالامال از غم فراق مقتدای شهیدمان حضرت آیت الله امام خامنه‌ای، امیدواریم به فضل الهی و عنایت اهل بیت(ع) تحت زعامت رهبری جدید، مسیر انقلاب، بالنده و پرشتاب‌تر از گذشته طی شود و به زودی شاهد ریشه کن شدن ظالمان و سپرده شدن پرچم مقدس این انقلاب توسط دستان با کفایت رهبری فرزانه، به دست حضرت ولی عصر (عج) باشیم.

