پیام مشترک استاندار و امام جمعه اصفهان در پی معرفی رهبر انقلاب اسلامی
استاندار و امام جمعه اصفهان در پی اعلام نظر مجلس خبرگان در تعیین رهبر جدید انقلاب اسلامی پیام مشترکی صادر کردند.
به گزارش ایلنا از اصفهان، در پیام مشترک آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد و مهدی جمالی نژاد، آمده است: خدای متعال را شاکریم که انتخاب حضرت آیت الله سیدمجتبی خامنهای (دامت برکاته) به عنوان زعیم و سکاندار جدید انقلاب اسلامی، فصلی نو برای انقلاب اسلامی مردم ایران رقم زد.
بخش دیگری از این پیام حاکیست: در حساسترین مقطع تاریخی و در بحبوحه جنگ و دفاع قهرمانانه ملت ایران، جانشین رهبری انقلاب تعیین و علاوه بر نمایش بلوغ و پویایی ساختار حاکمیتی ایران اسلامی، زمینه قوت قلب امت بصیر و موقعیت شناس و عموم دوستداران این نظام الهی در اقصی نقاط جهان را فراهم نمود.
در این پیام آمده است: رهبر برگزیده، پرورش یافته مکتب امام خامنهای (قدس سره) است و به حول قوه الهی و با حمایت و همراهی آحاد ملت و ارکان نظام، کشتی انقلاب را در دریای پرتلاطم، به ساحل امن رهنمون خواهد کرد.
در پیام استاندار و نماینده ولی فقیه در اصفهان آمده است: با کمال مسرت و قلبی مالامال از غم فراق مقتدای شهیدمان حضرت آیت الله امام خامنهای، امیدواریم به فضل الهی و عنایت اهل بیت(ع) تحت زعامت رهبری جدید، مسیر انقلاب، بالنده و پرشتابتر از گذشته طی شود و به زودی شاهد ریشه کن شدن ظالمان و سپرده شدن پرچم مقدس این انقلاب توسط دستان با کفایت رهبری فرزانه، به دست حضرت ولی عصر (عج) باشیم.