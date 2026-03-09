استاندار قزوین:

انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری مایه آرامش و اقتدار ملی است

استاندار قزوین انتخاب شایسته مجلس خبرگان رهبری را مایه آرامش و اقتدار ملی دانست.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری ظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان استان قزوین ضمن تسلیت و تعزیت شهادت رهبر مجاهد انقلاب، امام و قائد امت حضرت آیت‌الله سید علی خامنه‌ای (ره) گفت: ایشان عمر خود را در مسیر مقاومت، عدالت و پیشرفت انقلاب اسلامی سپری نمودند و سرانجام به فیض شهادت نائل آمدند.

وی با اشاره به همزمانی این ایام با شب‌های قدر افزود: آموزه‌های عدالت‌خواهی و ایثار مولای متقیان، امام علی، امروز نیز چراغ راه ملت ایران در مسیر عزت و پایداری است.

نوذری ضمن تبریک انتخاب حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (حفظه الله) به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: این انتخاب حکیمانه مسیر عزت استقلال و ثبات کشور را تضمین کرده و نشان‌دهنده پویایی ساختارهای قانونی نظام اسلامی است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
