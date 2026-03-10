ذخایر استراتژیک کشور پاسخگوی نیازهای مردم است/ کشور توان عبور از شرایط کنونی را دارد

جعفر قادری در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول سال‌های گذشته از گردنه‌ها و بحران‌های مختلفی عبور کرده و با اتکا به لطف الهی و توان داخلی، از شرایط کنونی نیز عبور خواهد کرد.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به تحولات اخیر منطقه‌ای تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و درگیری‌های اخیر به کشور تحمیل شده است.

قادری گفت: این جنگ به ایران تحمیل شد و در شرایطی قرار گرفتیم که اگر پاسخ لازم داده نمی‌شد و برخورد متناسب صورت نمی‌گرفت، طرف مقابل به این میزان بسنده نمی‌کرد و می‌توانست مشکلات جدی‌تری برای کشور ایجاد کند.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توان دفاعی و ظرفیت‌های کشور به‌گونه‌ای است که حتی در صورت طولانی شدن شرایط جنگی، کشور توان مدیریت شرایط و عبور از این مرحله را خواهد داشت.

انتهای پیام/