در گفت و گو با ایلنا تاکید شد؛
ذخایر استراتژیک کشور پاسخگوی نیازهای مردم است/ کشور توان عبور از شرایط کنونی را دارد
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به وضعیت زیرساختها و خدماترسانی در شرایط جنگی، گفت: دستگاههای خدماترسان و زیرساختهای کشور در حال فعالیت هستند و در زمینه تأمین نیازهای اساسی مردم نیز با توجه به ذخایر استراتژیک کشور، کمبودی پیشبینی نمیشود.
جعفر قادری در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در طول سالهای گذشته از گردنهها و بحرانهای مختلفی عبور کرده و با اتکا به لطف الهی و توان داخلی، از شرایط کنونی نیز عبور خواهد کرد.
نماینده شیراز و زرقان در مجلس با اشاره به تحولات اخیر منطقهای تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده و درگیریهای اخیر به کشور تحمیل شده است.
قادری گفت: این جنگ به ایران تحمیل شد و در شرایطی قرار گرفتیم که اگر پاسخ لازم داده نمیشد و برخورد متناسب صورت نمیگرفت، طرف مقابل به این میزان بسنده نمیکرد و میتوانست مشکلات جدیتری برای کشور ایجاد کند.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: توان دفاعی و ظرفیتهای کشور بهگونهای است که حتی در صورت طولانی شدن شرایط جنگی، کشور توان مدیریت شرایط و عبور از این مرحله را خواهد داشت.