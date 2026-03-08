تخریب ۲ مدرسه و ۱۰۰ واحد مسکونی در اثر حمله آمریکایی، صهیونی در فردیس
استاندار البرز گفت: علاوه بر یک مرکز خدمات دیالیز برای افراد نیازمند، ۲ مدرسه و حدود ۱۰۰ واحد مسکونی و مغازه در اثر حمله آمریکایی - صهیونی به انبار نفت فردیس دچار تخریب یا خسارت جزیی و کلی شدند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و بین الملل استانداری البرز در یکشنبه شب، « مجتبی عبداللهی» در خصوص تهاجم شب گذشته رژیم صهیونیستی به انبار نفت فردیس با اشاره به آخرین وضعیت عملیات اطفا حریق انبار نفت افزود: عملیات اطفا با رعایت دقیق موضوعات ایمنی با محوریت و نظارت دقیق فرماندار شهرستان فردیس در حال انجام است.

وی گفت: در این تهاجم شبانه علاوه بر شهادت ۶ نفر تعداد ۲۱ شهروند نیز مجروح شدند.

 

