البرز ۱۷ / ۱۲ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۲:۵۶

تخریب ۲ مدرسه و ۱۰۰ واحد مسکونی در اثر حمله آمریکایی، صهیونی در فردیس

استاندار البرز گفت: علاوه بر یک مرکز خدمات دیالیز برای افراد نیازمند، ۲ مدرسه و حدود ۱۰۰ واحد مسکونی و مغازه در اثر حمله آمریکایی - صهیونی به انبار نفت فردیس دچار تخریب یا خسارت جزیی و کلی شدند.