شهادت معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان از شهادت معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، مسعود نیک‌بخت شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه ایام پرفیض و معنوی لیالی قدر، شب‌هایی که یادآور اوج بندگی و نزدیکی به خالق هستی است و با مصیبت جانگداز ضربت خوردن مولای پرهیزکاران، امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) همراه شده است؛ در چنین ایامی که یادآور بزرگترین فداکاری‌ها و از خودگذشتگی‌ها در راه اسلام و حقیقت است، خبر شهادت سردار رشید اسلام، حاج علی هاشمی، معاون هماهنگ کننده سپاه صاحب الزمان (عج)استان اصفهان ، باعث تأثر و اندوه فراوان شد.

وی ادامه داد: شهادت این مجاهد نستوه، که عمر پربرکت خویش را در راه دفاع از آرمان‌های الهی، انقلاب اسلامی و حراست از مرزهای عزّت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی سپری کرد، ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است.

سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان تصریح کرد: شهید هاشمی با تأسی از سیره علوی و درک عمیق از ارزش‌های شهادت، همواره در خط مقدم جهاد و مقاومت، چون کوهی استوار ایستاد و نام خود را در زمره افتخارآفرینان این سرزمین ثبت کرد.

