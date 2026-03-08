نگاه جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نگاه صلح و دوستی است/دولت وظیفه دارد که پای کار کشور به صورت تمام و کمال بایستد

به گزارش ایلنا، فاطمه مهاجرانی عصر شنبه در بازدید از محل مدرسه شجره طیبه میناب که اخیرا مورد حمله رژیم صهیونیستی آمریکایی قرار گرفت در گفت و گو با خبرنگاران با ابلاغ تسلیت دولت به خانواده شهدای این جنایت افزود: نگاه جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا نگاه صلح و دوستی است ولی این آنان بودند که با نهایت ‌شقاوت به کشور ما حمله کردند.

وی با بیان اینکه ایرانی هرگز زیربار هیچ ذلتی نخواهد رفت، تاکید کرد: ما با تمام قدرت با حفظ عزت ایران به مسیرمان ادامه خواهیم داد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت وظیفه دارد که پای کار کشور بصورت تمام و کمال بایستد و خوشبختانه در این راستا هم اکنون اجماع بسیار خوبی نیز بین همه ارکان نظام وجود دارد.

مهاجرانی یادآور شد: دولت بصورت مشخص با برنامه‌های خوبی که دارد با توجه به احتمال طولانی شدن جنگ موضوعات معیشتی مردم را بدرستی راهبری می‌کند و در این راستا کارگروه‌هایی در حوزه‌های مختلف نیز تشکیل شده است.

وی با اشاره به ارتباط خوبی که بین مردم و دولت وجود دارد، اضافه کرد: با این ارتباط تنگاتنگ و با اتکا به خون شهدا، پیروز این میدان بدون شک مردم ایران خواهند بود

به گزارش ایلنا، سخنگوی دولت صبح امروز و از مسیر ریلی برای ابلاغ تسلیت دولت به خانواده شهدای میناب وارد استان هرمزگان شد.

وی پیش از بازدید از مدرسه تخریب شده شجره طیبه میناب به اتفاق استاندار هرمزگان با حضور در منازل تعدادی از خانواده های شهدای دانش آموز و فرهنگی این حادثه به عیادت آنان رفته و پای حرف ها و درد دل های آنان نشست.

در حمله روز شنبه نهم اسفندماه متجاوزان آمریکایی صهیونیستی به مدرسه ابتدایی دخترانه شجره طیبه در شهرستان میناب، ۱۶۵ نفر از جمله دانش‌آموزان، کادر آموزشی و برخی از والدین دانش‌آموزان جان خود را از دست دادند و ۹۵ نفر نیز زخمی شدند.

شهرستان میناب در ۹۰ کیلومتر شرق هرمزگان واقع شده است.

