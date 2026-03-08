تعداد شهدای زنجان در حملات آمریکایی - صهیونی به ۳۵ تن رسید
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان گفت: شمار شهدای این استان در جنگ تحمیلی آمریکایی - صهیونیستی به ۳۵ تن رسیده است.

به گزارش ایلنا، عباس برزگر روز یکشنبه افزود: از این تعداد ۳۱ نفر در داخل استان و چهار نفر منتسب به زنجان و در خارج از استان تشییع و به خاک سپرده شده اند.

وی ضمن تسلیت شهادت رهبر معظم انقلاب و مردم بی دفاع و بی گناه کشور، اظهار کرد: در حمله تجاوزگرانه آمریکایی - صهیونی به کشور در مجموع ۱۹ نفر نظامی و انتظامی و در حین خدمت و ۱۲ نفر شهروند مردمی و در حمله به مناطق غیرنظامی به شهادت رسیدند که یکی از شهدای مردمی زن و بقیه مرد هستند.

برزگر خاطرنشان کرد: در حمله متجاوزگرانه آمریکایی - صهیونی به مجتمع پاسارگاد ابهر ۱۸ نفر از مردم بی‌گناه و بی‌دفاع به شهادت رسیدند که پیکر ۱۳ نفر جهت تشییع و تدفین به خارج از استان منتقل و پیکر پنج شهید در داخل استان تشییع و تدفین شد.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان زنجان با بیان اینکه ۳۱ شهید در سطح استان زنجان تشییع شده اند، افزود: بر اساس آمار رسیده شهرستان زنجان ۱۱ شهید، ابهر ۹ شهید، خدابنده پنج شهید، خرمدره چهار شهید و شهرستان های طارم و سلطانیه هر کدام یک شهید داشتند که پیکر این شهدا با حضور گسترده مردم متدین تشییع شده است.

