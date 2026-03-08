زنی در خراسان جنوبی با ضربات داس توسط همسرش به قتل رسید

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام سید هادی حسینی روز یکشنبه در تشریح جزئیات این حادثه اظهار کرد: حوالی ساعت ۲۳:۳۰ شب گذشته، گزارشی مبنی بر وقوع درگیری منجر به جرح شدید در یکی از روستاهای بخش طبس‌مسینا واصل شد که بلافاصله دستورات قضایی لازم صادر گردید.

وی افزود: بررسی‌های اولیه حاکی از نزاع به دلیل اختلافات مکرر خانوادگی میان این زوج به خاطر اعتیاد بوده که منجر به نزاع شبانه شده است؛ در خلال این مشاجره، متهم که سابقه اعتیاد دارد با استفاده از داس ضربات مهلکی به ناحیه سر همسرش وارد کرده که به دلیل شدت جراحات، منجر به مرگ سریع مقتول شده است.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان درمیان بیان کرد: متهم در اظهارات خود اقرار کرده است که پس از وارد کردن ضربات به سر مقتول، متوجه قطع علائم حیاتی وی شده است.

وی ادامه داد: متهم بلافاصله توسط مأموران انتظامی دستگیر و پس از تفهیم اتهام، با صدور قرار قانونی روانه زندان شد، همچنین دستور انتقال جسد این بانوی ۵۳ ساله که مادر چهار فرزند است، به پزشکی قانونی صادر شده تا علت دقیق فوت و ابعاد فنی پرونده مشخص شود.

حجت‌الاسلام حسینی یادآور شد: پرونده در مرحله تحقیقات تکمیلی قرار دارد و جزئیات بیشتر پس از دریافت نظریه قطعی پزشکی قانونی و اتمام بازپرسی‌، مشخص می‌شود.

شهرستان مرزی درمیان به مرکزیت اسدیه در ۱۰۵ کیلومتر بیرجند مرکز خراسان جنوبی واقع شده است.