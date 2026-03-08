مدیرکل تعاون استان خبر داد:

فعال شدن 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ در استان مرکزی / تمدید مهلت کالابرگ تا پایان فروردین ماه سال 1405

فعال شدن 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ در استان مرکزی / تمدید مهلت کالابرگ تا پایان فروردین ماه سال 1405
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی گفت: هم‌اکنون 2000 فروشگاه در قالب بیش از 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ توسط مردم این استان فعال است. تمامی تلاش‌ها در استان برای اجرای طرح کالابرگ در شرایط جنگی به کار گرفته شده تا مردم بتوانند به راحتی خریدهای خود را انجام دهند.

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به نحوه زمان‌بندی استفاده از کالابرگ اشاره داشته و در این رابطه افزود: نحوه خرید کالابرگ برای خانوارها در مرحله سوم که از 15 اسفند ماه سال جاری آغاز شده، تغییر کرده است. در این مرحله اولویت‌بندی ارتباطی با دهک‌بندی‌ها ندارد و بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار است.

وی ادامه داد: شارژ خرید کالابرگ یک میلیون تومانی برای سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنها 0 ، 1 و 2 باشد از 15 اسفند ماه، سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنها 3 ، 4 ، 5 و 6 باشد از 20 اسفند ماه، سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی 7 ، 8 و 8 باشد از 25 اسفند ماه، می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به مهلت استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی اشاره کرده و اظهار داشت: اعتبار خرید این مرحله و باقی‌مانده اعتبار 2 مرحله پیشین تا 15 فروردین ماه سال 1405 اعلام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی فرصت خرید تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید شده است.

