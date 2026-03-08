فعال شدن 4000 ترمینال برای خرید کالابرگ در استان مرکزی / تمدید مهلت کالابرگ تا پایان فروردین ماه سال 1405

به گزارش ایلنا، مختار احمدی به نحوه زمان‌بندی استفاده از کالابرگ اشاره داشته و در این رابطه افزود: نحوه خرید کالابرگ برای خانوارها در مرحله سوم که از 15 اسفند ماه سال جاری آغاز شده، تغییر کرده است. در این مرحله اولویت‌بندی ارتباطی با دهک‌بندی‌ها ندارد و بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار است.

وی ادامه داد: شارژ خرید کالابرگ یک میلیون تومانی برای سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنها 0 ، 1 و 2 باشد از 15 اسفند ماه، سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی آنها 3 ، 4 ، 5 و 6 باشد از 20 اسفند ماه، سرپرستان خانواری که رقم آخر کدملی 7 ، 8 و 8 باشد از 25 اسفند ماه، می‌توانند خرید خود را انجام دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی به مهلت استفاده از کالابرگ یک میلیون تومانی اشاره کرده و اظهار داشت: اعتبار خرید این مرحله و باقی‌مانده اعتبار 2 مرحله پیشین تا 15 فروردین ماه سال 1405 اعلام شده بود، اما به دلیل شرایط جنگی فرصت خرید تا پایان فروردین ماه سال آینده تمدید شده است.

انتهای پیام/