خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم تشییع شهید محمدرضا سعیدی در دلند
کد خبر : 1759856
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم تشییع شهید والامقام پاسدار محمدرضا سعیدی که در جنگ رمضان به شهادت رسیده بود، در شهر دلند برگزار شد.

به گزارش  ایلنا از گلستان، مراسم تشییع شهید سعیدی از مسجد جامع (مصلی) شهر دلند به سمت آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) برگزار شد.همچنین مراسم گرامیداشت این شهید عصر امروز ساعت ۱۵ تا ۱۷در مسجد جامع (مصلی) شهر دلند برگزار خواهد شد

همچنین مراسم تشییع شهید محمدصالح کیخا از شهدای جنگ رمضان در تهران؛ امروز در شهر فاضل آباد برگزارشد

 شهید کیخا متولد سال ۱۳۷۵ در شهر فاضل آباد است و از وی یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به یادگار مانده است.این شهید در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در تهران و طی حملات آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.پیکرشهید کیخا در گلزار شهدای امامزاده هارون (ع) الازمن به خاک سپرده خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل