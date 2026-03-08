مراسم تشییع شهید محمدرضا سعیدی در دلند

به گزارش ایلنا از گلستان، مراسم تشییع شهید سعیدی از مسجد جامع (مصلی) شهر دلند به سمت آستان مقدس امامزاده قاسم (ع) برگزار شد.همچنین مراسم گرامیداشت این شهید عصر امروز ساعت ۱۵ تا ۱۷در مسجد جامع (مصلی) شهر دلند برگزار خواهد شد

همچنین مراسم تشییع شهید محمدصالح کیخا از شهدای جنگ رمضان در تهران؛ امروز در شهر فاضل آباد برگزارشد

شهید کیخا متولد سال ۱۳۷۵ در شهر فاضل آباد است و از وی یک فرزند دختر و یک فرزند پسر به یادگار مانده است.این شهید در تاریخ ۱۳ اسفند ۱۴۰۴ در تهران و طی حملات آمریکایی صهیونی به شهادت رسید.پیکرشهید کیخا در گلزار شهدای امامزاده هارون (ع) الازمن به خاک سپرده خواهد شد.

انتهای پیام/