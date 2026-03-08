خسارت به ۲ مرکز تاریخی و آموزشی در تجاوز دشمن به شهرضا

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان از خسارت به ۲ مرکز تاریخی و آموزشی در تجاوز دشمن به شهرضا در جنوب این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان،  اکبر صالحی روز یکشنبه اظهار کرد: در تجاوز صبح امروز جنگنده‌های آمریکایی صهیونی کارخانه تاریخی نوین و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهرضا دچار خسارت شد.

وی ادامه داد: کارخانه تاریخی نوین شهرضا یکی از آثار تاریخی منحصربه‌فرد تاریخی این شهرستان به شمار می رود.

معاون استاندار تصریح کرد: این کارخانه تاریخی مربوط به دوره پهلوی اول است، این اثر در تاریخ ۷ مهر ۱۳۸۱ با شماره ثبت ۶۵۳۹ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.

