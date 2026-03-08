هشدار عدم تجمع در محل حادثه انبار نفت فردیس/ تردد از جاده ملارد به سمت کرج میسر نیست

به گزارش ایلنا از البرز به دنبال حمله رژیم صهیونیستی و امریکا به انبار نفت فردیس، طی اطلاعیه فرمانداری این شهرستان از تمام شهروندان درخواست شد که به هیچ عنوان به محل حادثه نزدیک نشوند و از تجمع در اطراف منطقه خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع عموم مردم شریف شهرستان می‌رسانیم که بر اثر حمله رژیم ناقض حقوق بشر صهیونیستی و آمریکای جنایتکار ، انبار نفت فردیس دچار حادثه‌ شده است.

لذا از عموم شهروندان عزیز درخواست می‌شود به‌هیچ‌عنوان به این منطقه مراجعه نکنند ، این اقدام به‌منظور حفظ ایمنی و سلامت شما شهروندان و همچنین تسهیل روند امدادرسانی انجام می‌شود.

مسیر‌های منتهی به انبار نفت مسدود است ، تردد از جاده ملارد به سمت کرج میسر نیست، از شهروندان درخواست می‌شود از مسیر‌های جایگزین تردد کنند .

همچنین به اطلاع می‌رساند که تأمین سوخت در شهرستان پایدار است ، تمهیدات لازم به منظور ذخیره فرآورده صورت گرفته و در حاضر تامین سوخت بصورت پایدار از سایر مبادی در حال انجام است ،از شهروندان درخواست می‌شود تنها افرادی که نیاز واقعی دارند به جایگاه‌ها مراجعه کنند.

لطفاً به شایعات توجه نکنید و تنها به اطلاعیه‌های رسمی اعتماد داشته باشید. همچنین از ترددهای غیرضروری خودداری کنید.»

همچنین از زمان وقوع انفجار در انبار نفت فردیس، طی هشدارهایی اعلام شد که نزدیک شدن به محل حادثه می‌تواند خطرات جدی همچون‌ احتمال انفجارهای ثانویه؛ انتشار گازها و دودهای سمی؛ ریزش سازه‌ها و تجهیزات فلزی در اطراف محل انفجار؛ آتش‌سوزی‌های ناگهانی و گسترش شعله‌ها و خطر سوختگی شدید یا آسیب‌های جدی جسمی به همراه داشته باشد لذا شهروندان از نزدیک شدن و توقف در اطراف محل حادثه خودداری کنند.

پیش از این نیز شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در اطلاعیه جداگانه‌ای اعلام کرده بود که در شامگاه شنبه ۱۶ اسفند تعدادی از انبارهای نفت در استان‌های تهران و البرز مورد حمله موشکی قرار گرفتند و در حال حاضر تیم‌های آتش‌نشانی مشغول مهار و اطفای حریق هستند.

گفتنی است پیش از این تمهید لازم به منظور حداقل‌سازی ذخیره فرآورده صورت گرفته بود و در حاضر تامین سوخت استان‌های تهران و البرز نیز بصورت پایدار از سایر مبادی در حال انجام است.

