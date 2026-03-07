به گزارش ایلنا در قزوین، حجت‌الاسلام حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین در پی شهادت رهبر حکیم و فرزانه انقلاب امام خامنه ای (ره) پیام صادر کردند.

متن بیانیه در سه بخش بدین شرح است:

«بسم الله الرحمن الرحیم»مردم شریف و مجاهد استان قزوین سلام و درود و رحمت خدا بر شما باد.

ضمن تسلیت مجدد شهادت قائد عظیم الشأن امت اسلام و مقتدای ابدی ملت ایران، حضرت آیت الله العظمی امام خامنه‌ای عزیز و همه شهدای نبرد رمضان، به ویژه شهدایی که از استان قزوین به نظام مقدّسمان تقدیم شده است، و همچنین اعلام انزجار از جنایت‌های بی‌شمار دشمنان سفاک آمریکایی_صهیونیستی، در این برهه بسیار حساس از تاریخ کشورمان، نکاتی را به استحضار شما مردم مؤمن و انقلابی می‌رسانم:

۱. رستاخیز شکل‌گرفته امت پس از شهادت قائد عظیم الشأن، و خروش و خشم مقدس ملت غیور ایران علیه ابرقاتلان و ابرجنایتکاران عالم، و اجتماعات پرشور و حماسی ایشان در خیابان‌ها، به ویژه در شهرهای مختلف استان قزوین، اعجازی الهی است که نمایشگر عمق وفاداری شما ملت عزیز، به امامین فقید و شهید این امت، و همچنین باطل السحر نقشه‌های پیچیده دشمن علیه این آب و خاک مقدس است. بدون شک حضور شما در خیابان‌های شهرهای مختلف استان در این شبهای نورانی رمضان به منظور صیانت از نظام مقدس جمهوری اسلامی، علاوه بر آنکه مهمترین خرج موشک‌های هوافضای سپاه پاسداران به شمار می‌رود، در پیشگاه الهی، به عنوان عبادتی بزرگ محسوب می‌شود. این اتحاد و انسجام و این حضور پرشور را همچنان حفظ کنید و ادامه دهید که با اتحاد و حضور شما در صحنه، موش‌های مزدور دشمن آمریکایی – صهیونیستی، جرأت از لانه به‌درآمدن و خودنمایی پیدا نمی‌کنند.

۲. نبرد حماسی و افتخارآمیز سپاهیان غیور و ارتشیان دلاور با دشمنان این مرز و بوم که با هدایت‌های پیشاپیش امام شهیدمان، از اولین ساعات پس از حمله دشمن آغاز شد و ضربات سهمگینی بر پیکر ناپاک آنان وارد آورد و علاوه بر مناطقی در سرزمین‌های اشغالی، پایگاه‌های آمریکای جنایتکار در منطقه را مورد هدف قرار داد، برگ زرین دیگری بر کتاب قطوردفاع غیرت‌مندانه ملت عزیز ایران در برابر هرگونه تجاوز و تعدّی به این آب وخاک افزود و بار دیگر به همگان این حقیقت را اثبات کرد که ملت ایران هرچند به دنبال جنگ نیست، هرگونه تعرضی را با مشت محکم و ضربه قاطع و پشیمان‌کننده پاسخ می‌دهد. اکنون که دشمن غدّار و جنایتکار، بار دیگر در حین انجام مذاکرات، به ایران عزیزمان حمله کرده و امام عزیزتر از جانمان را به همراه جمع کثیری از پاره‌های تن این ملت به شهادت رسانده است، آنچه که از طرف سپاهیان اسلام تا به حال انجام شده است، نه تنها کاری لازم و مطابق با همه قوانین بین الملل بوده و هیچ نیازی به عذرخواهی ندارد، تازه آغاز کار بوده است و ما از مسئولان فعلی کشور قاطعانه می‌خواهیم که این نبرد مقدس را تا نابودی کامل رژیم غاصب صهیونیستی و خروج تمامی سربازان آمریکایی از منطقه ادامه دهند و بدانند که صحبت مجدد از مذاکره و توقف زودهنگام جنگ، موجب کند شدن تیغ سپاهیان اسلام و دلسرد شدن ملت مؤمن و مجاهد ایران و همچنین تشجیع دشمنان، این جرثومه‌های فساد برای حملات مجدد و مکرر است و به هیچ وجه با اصل «عزت» که یکی از اصول اساسی روابط بین الملل است سازگاری ندارد.

۳. نمایندگان شما در مجلس خبرگان نیز - همچون شما - بی‌صبرانه منتظرند که شرایط تشکیل جلسه و شور و مشورت برای انتخاب رهبر جدید و جانشین امام شهید فراهم شود تا بتوانند رسالت تاریخی و سرنوشت‌ساز خود را به درستی ایفا کنند و آبی بر آتش افروخته شده در دلهای مؤمنان بریزند و امید واثق داریم که به توفیق الهی، این کار در بیست و چهار ساعت پیش رو صورت گیرد. در عین حال، با توجه به اینکه هنوز هیچ جلسه عمومی تشکیل نشده و هیچ انتخابی صورت نگرفته است، درخواست حقیر آن است که عزیزان از هرگونه گمانه‌زنی و پخش شایعات در این زمینه بپرهیزند و به جای آن به دعا در پیشگاه الهی و توسل به ساحت مقدس امام عصر (عج) و حضرت صدیقه کبری سلام الله علیها بپردازند تا نمایندگان آنان در مجلس خبرگان بتوانند ضمن تشکیل جلسه، از میان افراد شایسته، بهترین و شایسته‌ترین آنان را برای این منصب فوق العاده مهم و الهی برگزینند و او را به عنوان جانشین عام امام عصر (عج) به امت اسلام معرفی کنند.بدیهی است که در صورت انجام این کار، شرعاً و قانوناً وظیفه همگان، تمکین در برابر این انتخاب و بیعت با منتخب خبرگان است. در اینجا با قاطعیت این اطمینان را به شما مردم عزیز می‌دهم که نمایندگان مردم شریف ایران در مجلس خبرگان، هرگز به انتخاب افرادی که با امام شهیدمان زاویه داشته و خون به دل ایشان کرده‌اند، نمی‌اندیشد و اگر تردیدی باشد، در انتخاب بهترین و شایسته‌ترین از میان خوبان و شایستگان است. با دعا و توسل خود ما را دراین انتخاب سرنوشت‌ساز یاری دهید: «و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه أنیب».

والسلام علیکم وعلی عباد الله الصالحین

حسین مظفری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و نماینده مردم شریف استان قزوین در مجلس خبرگان رهبری

انتهای پیام/