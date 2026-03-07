به گزارش ایلنا، وحید براتی‌زاده به نحوه فعالیت مسئولان شهرستان خمین اشاره داشته و افزود: مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان باید در دسترس باشند و نسبت به انجام تمهیدات لازم به منظور دورکاری همکاران، اقدامات و هماهنگی‌های لازم را انجام دهند.

وی به حملات ددمنشانه دشمن آمریکایی و رژیم صهیونیستی در این شهرستان اشاره کرده و در این خصوص ادامه داد: شهروندان از حضور در اماکنی که مورد اصابت موشک قرار می‌گیرند به طور جدی خودداری کنند تا فرایندهای امدادرسانی و خدمات‌دهی به سهولت انجام شود.

فرماندار شهرستان خمین به موقعیت جغرافیایی این شهرستان در استان مرکزی و همچنین تعداد شهدای این منطقه در جنگ اخیر اشاره کرده و اظهار داشت: شهرستان خمین در جنوب استان مرکزی واقع شده و از آغاز جنگ رمضان تاکنون 6 شهید تقدیم کشور ایران کرده است.

انتهای پیام/