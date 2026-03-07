۸۰ درصد کارمندان ادارات یزد تا پایان سال دورکار شدند

محمدعلی شاه‌حسینی ضمن تسلیت شهادت قائد عظیم‌الشأن امت اسلام، حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (قدّس سرّه الشریف)، جزئیات دورکاری و حضور کارکنان در ادارات استان را اعلام کرد.

وی با استناد به بخشنامه سازمان امور اداری و استخدامی کشور و در راستای اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی استان را از روز یکشنبه ۱۷ اسفندماه تا اطلاع ثانوی تشریح کرد.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار با اشاره به لزوم تداوم خدمات‌رسانی، اعلام کرد: در این بازه زمانی ۲۰ درصد از کارمندان که توسط مدیر دستگاه تعیین می‌شود با رعایت مسائل ایمنی و امنیتی در محل کار حضور یابند و مابقی نیروها فعالیت خود را به صورت دورکاری انجام خواهند داد.

شاه‌حسینی در ادامه خاطرنشان کرد: تمامی بانوان شاغل در ادارات استان مشمول قانون دورکاری شده و وظایف خود را از منزل پیگیری می‌کنند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت مستقیم امور تصریح کرد: مدیران و روسای ادارات با رعایت مسایل ایمنی و امنیتی، پاسخگوی مطالبات و درخواست‌های شهروندان باشند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار یزد خاطرنشان کرد: دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی از این قاعده مستثنی بوده و مطابق روال قبلی به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

شاه‌حسینی در پایان گفت: خدمات بانکی ضروری نیز تنها از طریق شعب منتخب کشیک و با لحاظ کردن همین حساسیت‌های امنیتی به مردم ارائه خواهد شد.

