معاون استاندار قزوین خبر داد؛
فعالیت ادارات قزوین با 30 درصد ظرفیت در زمان جنگ / دورکاری زنان شاغل
معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری قزوین گفت: با توجه به شرایط جنگی و تا اطلاع ثانونی کلیه خدمات اداری در استان با حضور حداکثر ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری انجام میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی نحوه فعالیت کارکنان دستگاههای اجرایی در استان قزوین در شرایط کنونی با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی به شرح اعلام کرد:
با احترام ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت قائد ،امت رهبر شهید انقلاب ،اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز تفویض اختیار بند (۳) به استانداران ، و موافقت استاندار محترم قزوین،نحوه فعالیت و ظرفیت نیروی انسانی استان از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
کلیه خدمات اداری در استان با حضور حداکثر ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری انجام می شود.
فعالیت تمامی بانوان محترم شاغل در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان مگر در مشاغل حساس و یا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه به صورت دورکاری خواهد بود و همچنین معلولین افراد بالاتر از ۵۰ سال سن بیماران خاص و قلبی عروقی در اولویت دورکاری هستند.
تمامی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی سازمانها نهادهای عمومی شرکت های دولتی و خصوصی مکلفند با بهره گیری از حداقل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز و استفاده از قابلیت دورکاری ضمن رعایت مسائل امنیتی به نحوی برنامه ریزی نمایند که خللی در ارایه خدمات ایجاد نگردد.
کلیه رده های مدیریتی استانی و شهرستانی از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار
هستند.
لازم به یادآوری است واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان بانک ها، بیمه ها ،شهرداری ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این ابلاغیه مستثنی و تابع ضوابط ابلاغی دستگاه ذیربط خواهند بود.