فعالیت ادارات قزوین با 30 درصد ظرفیت در زمان جنگ / دورکاری زنان شاغل

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد میرزایی نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان قزوین در شرایط کنونی با هدف استمرار ارائه خدمات عمومی به مردم و حفظ امنیت و آرامش کارمندان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی به شرح اعلام کرد:

با احترام ضمن ابراز تسلیت به مناسبت شهادت قائد ،امت رهبر شهید انقلاب ،اسلامی حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (ره) و آرزوی قبولی طاعات و عبادات در اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز تفویض اختیار بند (۳) به استانداران ، و موافقت استاندار محترم قزوین،نحوه فعالیت و ظرفیت نیروی انسانی استان از روز یکشنبه ۱۴۰۴/۱۲/۱۷ تا اطلاع ثانوی به شرح ذیل ابلاغ می گردد:

کلیه خدمات اداری در استان با حضور حداکثر ۳۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری انجام می شود.

فعالیت تمامی بانوان محترم شاغل در دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی استان مگر در مشاغل حساس و یا به تشخیص بالاترین مقام دستگاه به صورت دورکاری خواهد بود و همچنین معلولین افراد بالاتر از ۵۰ سال سن بیماران خاص و قلبی عروقی در اولویت دورکاری هستند.

تمامی دستگاههای اجرایی و ادارات دولتی سازمانها نهادهای عمومی شرکت های دولتی و خصوصی مکلفند با بهره گیری از حداقل ظرفیت نیروی انسانی مورد نیاز و استفاده از قابلیت دورکاری ضمن رعایت مسائل امنیتی به نحوی برنامه ریزی نمایند که خللی در ارایه خدمات ایجاد نگردد.

کلیه رده های مدیریتی استانی و شهرستانی از شمول دورکاری مستثنی بوده و موظف به حضور در محل کار

هستند.

لازم به یادآوری است واحدهای عملیاتی دستگاههای خدمات رسان بانک ها، بیمه ها ،شهرداری ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این ابلاغیه مستثنی و تابع ضوابط ابلاغی دستگاه ذیربط خواهند بود.

