هشت شهید بر اثر حمله‌های جمعه دشمن به اصفهان/ خسارت به ۸۰ واحد مسکونی

معاون امنیتی انتظامی استاندار اصفهان از شهادت هشت نفر از شهروندان این استان در حمله های دیروز (جمعه) دشمن آمریکایی - صهیونی به این استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از اصفهان، اکبر صالحی بامداد شنبه افزود: جنگنده‌های آمریکا و رژیم صهیونسیتی روز جمعه به مناطقی از شهر اصفهان و هفت شهرستان‌ دیگر استان تجاوز کردند و هشت شهروند از جمله یک خانم را به شهادت رساندند و شماری دیگر از شهروندان مجروح و مصدوم شدند.

وی اظهار داشت: روز جمعه در پی برخورد پرتابه‌های آمریکایی صهیونی در شهرستان‌ها اصفهان، لنجان و برخوار به ۸۰ منزل مسکونی خسارت وارد شد.

معاون امنیتی انتظامی استانداری اصفهان تاکید کرد: حافظان امنیت کشور با دفع برخی از تجاوزات آمریکایی صهیونی تاکنون ۶ فروند پهپاد را در اصفهان رهگیری و منهدم کردند.

وی از مردم خواست ضمن حفظ آرامش و خونسردی از تجمع در مکان‌های مورد تجاوز خودداری کنند.

صالحی خاطر نشان کرد: مردم اصفهان دیروز بعد از اقامه نمازجمعه به رغم حضور جنگنده‌های تروریست‌های آمریکایی صهیونی در آسمان اصفهان بدون توجه به حمله آن‌ها با اقتدار و صلابت و بدون ترس و وحشت با راهپیمایی، جنایات ددمنشانه آمریکایی صهیونی را محکوم کردند.

