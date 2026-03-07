به گزارش ایلنا، در اطلاعیه‌ای که از سوی استانداری مرکزی در خصوص نحوه فعالیت ادارات این استان صادر شده، عنوان شده است: فعالیت تمامی ادارات و سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان مرکزی از روز یکشنبه 17 اسفند 1404 تا اطلاع ثانوی با حضور 30 درصد از کارکنان به صورت حضوری انجام می‌شود.

در این اطلاعیه آمده است: این تصمیمات با استناد به بخشنامه شماره 107357 مورخ 14 اسفند 1404 سازمان اداری و استخدامی کشور و در راستای استفاده از ظرفیت ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین‌نامه دورکاری موضوع تصویب‌نامه شماره 76481/44746 مورخ 07/04/1389 هیئت وزیران، اتخاذ شده است.

استانداری مرکزی در اطلاعیه‌ای که در خصوص نحوه فعالیت کارکنان ادارات و دستگاه‌های اجرایی این استان صادر کرده، به صراحت عنوان داشته است: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند و فعالیت آنها عادی خواهد بود.

در این اطلاعیه تمامی مسئولان و مدیران دستگاه‌های اجرایی استان مرکزی مورد خطاب قرار شده و آمده است: مدیران دستگاه‌های اجرایی این استان مکلف هستند ضمن حضور مستمر در محیط جغرافیایی محل خدمت، به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که در روند خدمات‌رسانی به مردم و شهروندان هیچگونه خللی ایجاد نشود.

همچنین در اطلاعیه‌ای که از سوی استانداری مرکزی صادر شده، عنوان شده است: آن دسته از کارکنان دستگاه‌های اجرایی این استان که از ظرفیت دورکاری استفاده می‌کنند، ضمن ارتباط مستمر با محل خدمت خود، در صورت نیاز دستگاه‌های اجرایی، آمادگی لازم برای حضور در محل کار و ارائه خدمات‌رسانی را داشته باشند.

