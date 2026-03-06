جزئیات بازگشایی ادارات خوزستان از روز یکشنبه
بازگشایی ادارات خوزستان با چهل درصد کارکنان از روز یکشنبه آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا از خوزستان، بر اساس تصمیمات اتخاذ شده فعالیت ادارات خوزستان از روز یکشنبه ۱۷ اسفند با حضور چهل درصد کارکنان به شکل حضوری از سر گرفته خواهد شد.
بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوی معاونت توسعه مدیریت و منابع استانداری دستگاههای ضروری و خدماتی همچون آتشنشانی، اورژانس، بیمارستانها و … از شمول این تصمیم مستثنی هستند.
لازم به ذکر است ساعت اداری تا پایان ماه مبارک رمضان از ساعت ۹ تا ۱۴ و برای روزهای پس از لیالی قدر ساعت شروع فعالیت ادارات از ساعت ۱۰ صبح تعیین شده است.