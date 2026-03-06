به گزارش ایلنا از اداره‌ کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری البرز در جمعه شب،« قدرت‌الله سیف» اظهار کرد: حمله روز گذشته به یک شهرک صنفی در منطقه شیخ‌آباد هویت دشمن را برای یک‌بار دیگر نمایان کرد.

وی این حمله را «ددمنشانه» خواند و گفت: این اقدام رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار منجر به شهادت و زخمی شدن ۱۰ شهروند عادی شد.

سیف با اشاره به هدف قرار گرفتن یک شهرک صنفی، اضافه کرد: این موضوع نشان داد که دشمن بار دیگر یاوه‌گویی داشته و به اهداف غیرنظامی شلیک می‌کند، فارغ از شعارها و حرف‌هایی که می‌زند.

معاون استاندار البرز در ادامه به وضعیت استان پس از این حادثه پرداخت و گفت: در شرایط فعلی، وضعیت بازار در استان تحت کنترل است، خدمات ارائه می‌شود، خریدهای هیجانی به حداقل رسیده و کالای اساسی به وفور وجود دارد.

وی همچنین درباره مصرف سوخت افزود: وضعیت پمپ بنزین‌ها بسیار تحت کنترل است و مصرف از روزهای ابتدایی کمتر شده است.

سیف با تاکید بر لزوم دریافت اخبار از منابع معتبر، از مردم خواست خبر ها را از مراجع و کانال‌های رسمی پیگیری کنند. اگر خبری از شخص یا کانالی به دستشان می‌رسد که فاقد اعتبار است، تحت تأثیر قرار نگیرند و با تحلیل درست و پیگیری خبر از مراجع موثق، در جریان صحت و سقم آن قرار گیرند.

انتهای پیام/