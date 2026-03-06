معاون سیاسی فرمانداری ساوه خبر داد:
2 مصدوم؛ دستاورد حمله متجاوزان به یکی از واحدهای شهر صنعتی کاوه / تلفات جانی گزارش نشده است
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ساوه گفت: دقایقی پیش یک واحد صنعتی در شهر صنعتی کاوه این شهرستان مورد تهاجم متجاوزان آمریکایی و رژیم صهیونیستی قرار گرفت. در این حادثه تلفات جانی گزارش نشده و تنها 2 نفر مصدوم شدند.
به گزارش ایلنا، محمدحسن قاسمیان در این رابطه افزود: هم اکنون نیروهای امدادی در محل حادثه حضور دارند و آتشنشانان نیز مشغول اطفای حریق هستند. همچنین هر 2 مصدوم این حمله تهاجمی برای تکمیل مراحل درمانی به بیمارستان منتقل شدند و مشکل خاصی ندارند.
وی ادامه داد: از شهروندان و کارگران تقاضا میشود به محل این حادثه مراجعه نکنند تا نیروهای امدادی بتوانند نسبت به ایمنسازی و اطفاء حریق اقدامات لازم را انجام بدهند. همچنین شاهدان عینی گزارش دادند که این واحد تولیدی و صنعتی توسط هواپیماهای متجاوز بمباران شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری ویژه شهرستان ساوه به تدابیر امنیتی اتخاذ شده اشاره کرده و در این خصوص اظهار داشت: خوشبختانه با تدابیر اندیشیده شده توسط مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی تمامی کارگران واحدهای مجاور و همچنین این شرکت تعطیل بودند.
قاسمیان به موقعیت جغرافیایی شهر صنعتی کاوه در قلب استان مرکزی اشاره کرده و در این رابطه تصریح کرد: شهر صنعتی کاوه، به عنوان بزرگترین شهر صنعتی کشور، در زمینی به وسعت 3000 هکتار، در نزدیکی شهرستان ساوه و 100 کیلومتری استان تهران قرار گرفته است.