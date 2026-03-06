شهادت ۴ نفر از کارکنان شهرداری شیراز در حمله موشکی به شهرک زیباشهر

به گزارش ایلنا، ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز با اعلام شهادت چهار نفر از نیروهای خدوم مدیریت شهری اظهار کرد: در پی حمله تروریستی شب گذشته و جنایت جنگی صورت‌گرفته توسط رژیم صهیونی و آمریکا به شهرک زیباشهر در منطقه ۳ شیراز که منجر به شهادت جمعی از همشهریان شد، چهار نفر از کارکنان مدیریت شهری که در حال خدمت‌رسانی به شهروندان بودند، به فیض شهادت نائل آمدند.

بر اساس این گزارش، این نیروهای خدوم در حالی‌که مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمات به شهروندان بودند، در جریان این جنایت جنگی جان خود را از دست دادند.

جزئیات بیشتر درباره هویت شهدای این جنایت جنگی و زمان برگزاری آیین‌های تشییع و بزرگداشت آنان متعاقباً اعلام خواهد شد.

