خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شهادت ۴ نفر از کارکنان شهرداری شیراز در حمله موشکی به شهرک زیباشهر

کد خبر : 1759250
لینک کوتاه کپی شد.

ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز اعلام کرد: در پی حمله تروریستی و صورت‌گرفته از سوی رژیم صهیونی و آمریکا به شهرک زیباشهر واقع در منطقه ۳، چهار نفر از کارکنان مدیریت شهری که در حال خدمت‌رسانی به مردم بودند، به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا، ستاد مدیریت بحران شهرداری شیراز با اعلام شهادت چهار نفر از نیروهای خدوم مدیریت شهری اظهار کرد: در پی حمله تروریستی شب گذشته و جنایت جنگی صورت‌گرفته توسط رژیم صهیونی و آمریکا به شهرک زیباشهر در منطقه ۳ شیراز که منجر به شهادت جمعی از همشهریان شد، چهار نفر از کارکنان مدیریت شهری که در حال خدمت‌رسانی به شهروندان بودند، به فیض شهادت نائل آمدند.

بر اساس این گزارش، این نیروهای خدوم در حالی‌که مشغول انجام وظیفه و ارائه خدمات به شهروندان بودند، در جریان این جنایت جنگی جان خود را از دست دادند.

جزئیات بیشتر درباره هویت شهدای این جنایت جنگی و زمان برگزاری آیین‌های تشییع و بزرگداشت آنان متعاقباً اعلام خواهد شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل