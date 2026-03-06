استاندار اصفهان:
درختکاری نماد امید به آینده و تداوم راه شهدا است
استاندار اصفهان گفت: آیین درختکاری با هدف گرامیداشت یاد شهدا و ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست برگزار شد.
به گزارش ایلنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد صبح جمعه در حاشیه پویش ملی درختکاری «سرو ایران» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سنت حسنه درختکاری همواره از ارزشهایی بوده که رهبر شهید ما بر انجام آن تأکید داشتهاند و هیچگاه فراموش نمیکنیم که در هر شرایطی به این امر مهم پایبند بودند؛ بر همین اساس، پانزدهم اسفندماه امسال به عنوان روز درختکاری فرصتی است تا این فرهنگ ارزشمند را به یاد پیشوای شهیدمان گرامی بداریم.
وی با اشاره به کاشت یک نهال به یاد دختران شهید میناب عنوان کرد: امروز به یاد فرشتگانی که الفبای زندگیشان ناتمام ماند، دانشآموزان عزیز مینابی و همچنین همه شهدایی که در طول سالهای مختلف برای عزت و سربلندی کشور جانفشانی کردند، درختکاری انجام دادیم تا یاد و نام آنان همواره زنده بماند.
استاندار اصفهان ادامه داد: این برنامه تنها به شهر اصفهان محدود نیست و شهرداریهای مختلف در سراسر استان نیز همزمان این سنت حسنه را گرامی میدارند. همانطور که رهبر معظم انقلاب نیز بر اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت تأکید داشتند و با ایمان و باور عمیق از آن یاد کردند؛ طرحی که اگر هر ایرانی تنها سه درخت در سال بکارد، میتوان در مدت چهار تا پنج سال به هدف کاشت یک میلیارد درخت دست یافت.
وی خاطرنشان کرد: بدون تردید باید این پروژه ملی با جدیت دنبال و تکمیل شود و منویات رهبر شهیدمان در همه حوزهها، چه در موضوعات راهبردی انقلاب و چه در موضوعات اجرایی و محیطزیستی کشور، به مرحله اجرا برسد.
جمالینژاد گفت: امروز نیز همراه با جمعی از همکاران در این برنامه حضور یافتیم و همزمان در بسیاری از شهرداریهای کشور این اقدام انجام خواهد شد. تلاش ما بر این بوده است که بیشتر درختان میوه کاشته شود تا ثمره آن در آینده به بار بنشیند؛ میوههایی که نمادی از برکت، امید و آینده روشن انقلاب اسلامی است.
گفتنی است، استاندار اصفهان در این آئین یک نهال به یاد رهبر شهید ایران اسلامی و یک نهال به یاد دانشآموزان شهید مینابی بر زمین نشاند تا رشد این درختان نشانی از تداوم مسیر آنها در پیشرفت و آبادانی ایران باشد.