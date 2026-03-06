زمان و نحوه برداشت کالابرگ الکترونیکی اسفند اعلام شد

به گزارش ایلنا از البرز، حسین فلاح‌نژاد با اشاره به اعلام زمان و نحوه برداشت کالابرگ الکترونیکی اسفند، اظهار کرد: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰ ، ۱ و ۲ از ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ می‌توانند برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاه‌های تحت پوشش مراجعه کنند.

‌وی افزود: سرپرستان خانوار با رقم انتهایی کد ملی ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ از ۲۰ اسفند مراجعه کنند.

این مسئول ادامه داد: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷ ، ۸ و ۹ نیز از ۲۵ اسفند می‌توانند به فروشگاه‌ها مراجعه کنند.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که اعتبار اسفند ماه به‌طور کامل استفاده نشود، مانده، به ماه‌ بعد منتقل خواهد ‌شد و تا پایان فروردین ماه معتبر است و برای هموطنان جای نگرانی نخواهد بود.

فلاح نژاد اشاره کرد: با توجه به حذف دهک‌بندی، سرپرست خانوارها می‌توانند بر اساس رقم انتهایی کد ملی به فروشگاه‌ها مراجعه و خرید کالابرگی اسفندماه خود را انجام دهند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز تصریح کرد: استفاده از اعتبار ماه‌های بعدی نیز پس از اعلام عمومی در ماه‌های مورد نظر امکان‌پذیر خواهد شد و مطابق ماه قبل اعتبار خانوارها برای خرید پابرجاست و از مردم می‌خواهیم جهت کاهش بار شبکه از مراجعات غیر ضروری به سامانه پرهیز گردد.

فلاح نژاد اظهار داشت: همزمان فروشگاه‌های اینترنتی مورد قرارداد نیز آماده فروش اقلام کالابرگی با قیمت مصوب و ارسال به در منزل هستند و مشمولان می‌توانند متناسب با نیاز خود، کالاهای تعیین‌شده را خریداری کنند.هیچ محدودیتی در مقدار خرید هر کالا یا انتخاب نشان تجاری خاص در بین کالاهای کالابرگی وجود ندارد.

وی یاداور شد: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابه‌التفاوت را خریدار پرداخت می‌‌کند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست‌.

فلاح‌نژاد از مردم خواست به پیامک‌های جعلی کالابرگ اعتماد نداشت باشند و فقط سرشماره با عنوان V.Refah مورد تایید است و نیز با توجه به شرایط حاکم فروشگاه‌ها بیش از پیش با مردم همکاری لازم را داشته باشند.

مدیرکل تعاون، کار و‌ رفاه اجتماعی استان البرز از هم استانی ها خواست در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی می‌توانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm.mcls.gov.ir ثبت و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.

در استان البرز تعداد ۱۲ هزار فروشگاه آماده ارائه کالا از طریق کالابرگ به شهروندان هستند.

