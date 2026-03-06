معاون استاندار لرستان خبر داد؛

مجروح شدن ۶ شهروند در حمله هوایی به پلدختر

مجروح شدن ۶ شهروند در حمله هوایی به پلدختر
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان گفت: شهر پلدختر ساعاتی قبل مورد حمله هوایی آمریکایی صهیونی قرار گرفت که بر اثر آن ۶ شهروند غیرنظامی مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز جمعه پانزدهم اسفند ماه اظهار داشت: در پی این حمله صورت گرفته ۶ نفر از شهروندان غیر نظامی در پلدختر مجروح و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند. 

وی افزود: خوشبختانه هر ۶ مجروح از حال عمومی خوبی برخوردار هستند و تحت درمان قرار گرفته اند. 

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود اخبار را از منابع موثق دریافت و از انتشار هرگونه مطالب غیرواقع در فضای مجازی خودداری کنند.

 

