مجروح شدن ۶ شهروند در حمله هوایی به پلدختر

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی روز جمعه پانزدهم اسفند ماه اظهار داشت: در پی این حمله صورت گرفته ۶ نفر از شهروندان غیر نظامی در پلدختر مجروح و با کمک نیروهای امدادی به مراکز درمانی اعزام شدند.

وی افزود: خوشبختانه هر ۶ مجروح از حال عمومی خوبی برخوردار هستند و تحت درمان قرار گرفته اند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان تاکید کرد: از شهروندان درخواست می‌شود اخبار را از منابع موثق دریافت و از انتشار هرگونه مطالب غیرواقع در فضای مجازی خودداری کنند.

