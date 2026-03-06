تلاش شبانهروزی برای سیاهپوشی شیراز؛
تجمعات مردمی در میادین اصلی شیراز برگزار میشود
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز از تشکیل ستاد مدیریت بحران فرهنگی در این سازمان خبر داد و گفت: طی ۷۲ ساعت گذشته بیش از ۵ هزار متر بنر و ۲۵۰ سازه تبلیغاتی در سطح شهر نصب شده و پنج قرارگاه مردمی برای ساماندهی فعالیتهای مردمی و مواکب در شیراز شکل گرفته است.
به گزارش ایلنا، محمدعلی چوبینی با اشاره به اقدامات انجامشده پس از اعلام خبر ناگوار اخیر، اظهار کرد: از صبح روز یکشنبه که این خبر را دریافت کردیم، ستاد مدیریت بحران در سازمان فرهنگی تشکیل شد و دو دستور کار اصلی در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: نخستین محور، ساماندهی و کمک به مجموعههای مردمی بود که در میدان حضور دارند. در این راستا با دستگاهها و مجموعههای موازی هماهنگیهایی انجام شد تا فعالیتها به شکل منسجم دنبال شود.
چوبینی ادامه داد: در نتیجه این هماهنگیها، کاروانهای خودرویی مردمی و همچنین مواکب در سطح شهر شکل گرفت و تجمعاتی در مقیاسهای مختلف شهری برگزار شد.
تشکیل پنج قرارگاه مردمی در شیراز
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز با اشاره به ساختار پشتیبانی از فعالیتهای مردمی گفت: برای ساماندهی این فعالیتها پنج قرارگاه مردمی در سطح شهر شیراز ایجاد شده است.
وی بیان کرد: یکی از این قرارگاهها به برگزاری مجالس خانگی و فعالیتهای بانوان اختصاص دارد و چهار قرارگاه دیگر نیز به پشتیبانی از مواکب، کاروانهای خودرویی و تجمعات مردمی میپردازند.
چوبینی تصریح کرد: سازمان فرهنگی شهرداری در این قرارگاهها از نظر تأمین تجهیزات و اقلام مورد نیاز نقش پشتیبان را ایفا میکند.
نصب ۲۵۰ سازه تبلیغاتی در کمتر از سه روز
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه فضاسازی شهری گفت: در مدت ۷۲ ساعت، حدود ۲۵۰ سازه تبلیغاتی در سطح شهر نصب شده است.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز ادامه داد: بخشی از این سازهها متعلق به سازمان فرهنگی بود و بخشی دیگر نیز با همکاری کانونهای تبلیغاتی و بخش خصوصی در اختیار گرفته شد.
به گفته چوبینی، در این مدت بیش از ۵ هزار متر بنر طراحی، چاپ و در سطح شهر نصب شده و این روند همچنان ادامه دارد.
وی افزود: علاوه بر این، بیش از ۱۰۰ سازه داربستی جدید نیز در سطح شهر در حال آمادهسازی و نصب است.
چوبینی با اشاره به روند سیاهپوش کردن شهر گفت: طبق روال معمول، متولی اصلی آذینبندی و فضاسازی شهری در شهرداریها سازمان سیما، منظر و فضای سبز است، اما با توجه به شرایط خاص موجود، سازمان فرهنگی نیز در این حوزه وارد عمل شده است.
وی اظهار کرد: یکی از چالشهای جدی، کمبود پرچم و ریسه مشکی در بازار است؛ موضوعی که محدود به شیراز نیست و در سطح کشور نیز وجود دارد.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز ادامه داد: در مدت ۴۸ ساعت گذشته حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار متر ریسه و پرچم تهیه شده و سفارشهای جدیدی نیز به تولیدکنندگان در شهرهای دیگر داده شده است.
چوبینی گفت: در مجموع حدود ۵۲۰ هزار متر اقلام مورد نیاز از بازار جمعآوری شده و حدود ۸۰ هزار متر دیگر نیز در حال تولید و ارسال است.
وی با اشاره به موانع اجرایی این اقدامات افزود: در دو روز گذشته بارندگی و همچنین تعطیلی بازار و برخی ادارات، روند تأمین اقلام و خدماترسانی را با دشواریهایی مواجه کرد.
چوبینی تأکید کرد: با وجود این شرایط، مناطق شهرداری به صورت شبانهروزی در حال فعالیت هستند و تلاش میکنند در سریعترین زمان ممکن عملیات فضاسازی شهری را انجام دهند.
نیاز شهر شیراز به ۴۰۰ هزار متر ریسه
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز با بیان اینکه سیاهپوش کردن شهری مانند شیراز به حجم بالایی از اقلام نیاز دارد، گفت: برای فضاسازی کامل شهر دستکم حدود ۴۰۰ هزار متر ریسه مورد نیاز است.
وی اضافه کرد: حتی اگر همه اقلام مورد نیاز نیز از قبل تأمین شده باشد، فضاسازی کامل شهر شیراز حداقل پنج روز زمان نیاز دارد.
چوبینی در ادامه از دستگاههای دولتی و نهادهای مختلف خواست در این زمینه مشارکت بیشتری داشته باشند.
وی گفت: انتظار میرود هر اداره و مجموعهای حداقل در ورودی ساختمان خود با نصب بنر یا پرچم در این فضا مشارکت کند.
رئیس سازمان فرهنگی شهرداری شیراز همچنین از مشارکت مردمی در این زمینه قدردانی کرد و افزود: در بسیاری از مساجد و محلات، مردم خودشان برای سیاهپوش کردن فضا اقدام کردهاند و این حرکتهای مردمی بسیار ارزشمند است.
برگزاری تجمعات مردمی در نقاط مختلف شهر
چوبینی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامههای تجمع مردمی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر در میدان معلم، میدان امام حسین(ع)، میدان شهدا و منطقه میانرود هر شب تجمعاتی با حضور مردم برگزار میشود.
وی افزود: این برنامهها با محوریت مواکب مردمی و با حفظ ماهیت مردمی برگزار میشود و نقش سازمان فرهنگی در آن تسهیلگری و پشتیبانی است.
رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شیراز اظهار کرد: با تمام ظرفیت در حال تلاش هستیم و امیدواریم تا پایان روز جمعه بخش عمده فضاسازی شهری در حد توان و امکانات موجود انجام شود.
وی تأکید کرد: اگر در برخی نقاط هنوز سیاهپوشی کامل انجام نشده، به دلیل محدودیت در تأمین اقلام، شرایط جوی و غیرقابل پیشبینی بودن این اتفاق بوده است، اما تمام ظرفیتها برای جبران این موضوع به کار گرفته شده است.