پنج نقطه در آذربایجان شرقی مورد حمله قرار گرفت

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: پارکینگ خصوصی خودروهای سنگین ( تریلی) در اطراف صوفیان، تونلی در میانه و یک هدف در منطقه غیرمسکونی تبریز مورد حمله آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

وی افزود: گزارشی از شهادت یا زخمی شدن اختمالی هموطنان بر اثر این حملات هوایی تاکنون گزارش نشده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که صبح امروز جمعه ۲ نقطه در شهرهای شبستر و هشترود مورد حمله دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته است.

