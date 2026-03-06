پنج نقطه در آذربایجان شرقی مورد حمله قرار گرفت

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: شب گذشته سه نقطه در اطراف صوفیان، میانه و تبریز مورد حمله قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از آذربایجان شرقی، مجید فرشی اظهار کرد: پارکینگ خصوصی خودروهای سنگین ( تریلی) در اطراف صوفیان، تونلی در میانه و یک هدف در منطقه غیرمسکونی تبریز مورد حمله آمریکایی - صهیونی قرار گرفت.

وی افزود: گزارشی از شهادت یا زخمی شدن اختمالی هموطنان بر اثر این حملات هوایی تاکنون گزارش نشده است.

همچنین گزارش‌ها حاکی است که صبح امروز جمعه ۲ نقطه در شهرهای شبستر و هشترود مورد حمله دشمن آمریکایی - صهیونی قرار گرفته است.

