جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو پیدا شد
کد خبر : 1759014
مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو خرمآباد پیدا و تحویل پزشکی قانونی داده شد.
به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی روز پنجشنبه بیان کرد: صبح امروز جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو خرمآباد برسطح آب این دریاچه پیدا که پس از انجام اقدامات لازم جسد تحویل پزشکی قانونی داده شد.
دوم اسفندماه جاری بانویی که به قصد قایقسواری در دریاچه کیو خرمآباد قایق اجاره کرده بود، غرق شد.
امدادگران بلافاصله وارد عرصه شدند اما چندین مرحله عملیات امداد و نجات آنان بینتیجه ماند و در نهایت جسد وی طی روز جاری در همین دریاچه شناسایی شد.