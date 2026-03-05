خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو پیدا شد

جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو پیدا شد
کد خبر : 1759014
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان گفت: جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو خرم‌آباد پیدا و تحویل پزشکی قانونی داده شد.

به گزارش ایلنا، مهدی پازوکی روز پنجشنبه  بیان کرد: صبح امروز جسد بانوی غرق شده در دریاچه کیو خرم‌آباد برسطح آب این دریاچه پیدا که پس از انجام اقدامات لازم جسد تحویل پزشکی قانونی داده شد.

دوم اسفندماه جاری بانویی که به قصد قایق‌سواری در دریاچه کیو خرم‌آباد قایق اجاره کرده بود، غرق شد. 

امدادگران بلافاصله وارد عرصه شدند اما چندین مرحله عملیات امداد و نجات آنان بی‌نتیجه ماند و در نهایت جسد وی طی روز جاری در همین دریاچه شناسایی شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل