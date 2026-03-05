به گزارش ایلنا، حسینعلی امیری در جریان بازدید از مجتمع بازرگانان و یکی از فروشگاه‌های بزرگ عرضه کالا در شیراز، که صبح امروز انجام شد، وضعیت توزیع و فراوانی کالاهای اساسی را ارزیابی کرد.

وی با اشاره به پایش همه‌جانبه بازار تأکید کرد که در تمامی بخش‌های مورد بازدید، کالاها به وفور در دسترس بوده و هیچ‌گونه کمبودی در عرضه اقلام مورد نیاز مردم مشاهده نمی‌شود.

امیری وضعیت فعلی بازار را آرام توصیف کرد و یادآور شد: شرایط عرضه و تقاضا تفاوت چشم‌گیری با دوران پیش از تنش‌های اخیر نداشته و روال عادی زندگی و داد و ستد در جریان است.

استاندار فارس با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های خدمت‌رسان در این بخش از جمله اداره کل صنعت، معدن و تجارت فارس، سازمان جهاد کشاورزی استان، اتاق اصناف و بخش خصوصی از پایش مستمر بازار و هماهنگی میان مجموعه‌ها از سوی معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خبر داد و خاطرنشان کرد: جلسات تخصصی به صورت مستمر و منظم برای رصد بازار تشکیل می‌شود تا از بروز هرگونه وقفه در زنجیره تأمین جلوگیری شود.

امیری همچنین به برخی گره‌های اداری احتمالی در فرایند توزیع کالا اشاره و بیان کرد که در جریان بازدید از بازار بنکداران، یک مورد از این مشکلات گزارش شد که بلافاصله دستورات لازم برای رفع و رجوع آن صادر شد تا روند خدمت‌رسانی به مردم با وقفه مواجه نشود.

استاندار فارس همچنین در خصوص اهمیت نظارت بر قیمت‌ها و تثبیت نرخ اجناس در بازار تأکید کرد: همکاری میان بخش‌های اداری، بازاریان و بنکداران و هم‌افزایی میان آن‌ها از عوامل ثبات فعلی است.

وی با اطمینان‌خاطر به شهروندان تصریح کرد: با توجه به ذخایر کافی و عرضه پایدار اقلام و کالاهای اساسی، هیچ ضرورتی برای خریدهای هیجانی وجود ندارد.

امیری تأکید کرد: مجموعه مدیریت ارشد استان با تمام توان بر حفظ آرامش بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تمرکز دارد و شرایط فعلی از منظر تأمین و توزیع در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد.

