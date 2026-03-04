افزایش شمار شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونی در آذربایجان شرقی به ۵۵ نفر

به گزارش ایلنا، «مجید فرشی» چهارشنبه شب افزود: در جریان این حملات، ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز مورد اصابت قرار گرفت.

فرشی مناطق هدف قرار گرفته در استان را شامل شهرستان‌های مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستان‌آباد برشمرد.

انتهای پیام/