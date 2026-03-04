افزایش شمار شهدای تجاوز آمریکایی - صهیونی در آذربایجان شرقی به ۵۵ نفر

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد که در پی حملات ددمنشانه امروز چهارشنبه سیزدهم اسفند به ۱۱ نقطه در سطح استان، تعداد شهدای این حملات به ۵۵ نفر افزایش یافته و ۲۷۸ نفر نیز مجروح شدند.

به گزارش ایلنا، «مجید فرشی» چهارشنبه شب افزود: در جریان این حملات، ستاد فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی نیز مورد اصابت قرار گرفت.

فرشی مناطق هدف قرار گرفته در استان را شامل شهرستان‌های مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستان‌آباد برشمرد.

 

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل