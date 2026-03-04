به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک با مدیران آب و فاضلاب و آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت خاص جامعه و حملات دشمن آمریکایی اسرائیلی به استان اظهار کرد: پیش‌بینی های لازم و ضروری برای تداوم خدمات رسانی به مردم و شهروندان با طراحی سناریوهای متنوع برای شرایط مختلف، تدبیر شود.

وی افزود: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های لازم به مردم در خصوص حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده در حوزه مصرف آب با استفاده از ظرفیت صدا وسیما و رسانه های گروهی انجام شود تا شهروندان در شرایط اضطاری از اطلاعات لازم و کافی برخوردار باشند.

سرمست با تاکید بر تداوم خدمات رسانی به مردم در شرایط مختلف، اظهار کرد: تعاملات لازم و ضروری با مدیران شهری و دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا خدمات رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

