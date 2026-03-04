استاندار آذربایجان شرقی: پیش‌بینی‌های لازم برای آبرسانی در هر شرایطی انجام شده است

استاندار آذربایجان شرقی: پیش‌بینی‌های لازم برای آبرسانی در هر شرایطی انجام شده است
استاندار آذربایجان شرقی، با اشاره به حملات دشمن آمریکایی - اسراییلی به استان گفت: پیش‌بینی‌های لازم و ضروری برای تداوم خدمات رسانی به مردم و شهروندان با طراحی سناریوهای متنوع برای شرایط مختلف، تدبیر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، بهرام سرمست شامگاه چهارشنبه در جلسه مشترک با مدیران آب و فاضلاب و آب منطقه ای آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت خاص جامعه و حملات دشمن آمریکایی اسرائیلی به استان اظهار کرد: پیش‌بینی های لازم و ضروری برای تداوم خدمات رسانی به مردم و شهروندان با طراحی سناریوهای متنوع برای شرایط مختلف، تدبیر شود.

وی افزود: اطلاع رسانی و آگاهی بخشی های لازم به مردم در خصوص حوادث غیرمترقبه و پیش بینی نشده در حوزه مصرف آب با استفاده از ظرفیت صدا وسیما و رسانه های گروهی انجام شود تا شهروندان در شرایط اضطاری از اطلاعات لازم و کافی برخوردار باشند.

سرمست با تاکید بر تداوم خدمات رسانی به مردم در شرایط مختلف، اظهار کرد: تعاملات لازم و ضروری با مدیران شهری و دستگاه های اجرایی در دستور کار قرار گیرد تا خدمات رسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد.

