تخریب ۳۱۲ واحد مسکونی در اشنویه بر اثر حملات اسراییل و آمریکا/یک نفر شهید و ۱۲نفر مصدوم شدند

فرماندار اشنویه از شهادت یک نفر، مصدومیت ۱۲ نفر و تخریب ۳۱۲ واحد مسکونی در پی حملات رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی به نقاطی از این شهرستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، مام عزیزی گفت: در پی حملات بزدلانه رژیم جعلی اسرائیل و استکبار جهانی به نقاطی در شهرستان اشنویه، ۱۲ نفر مصدوم شدند که ۹ نفر از آنها بعلت مساعد بودن وضعیت جسمانی مرخص و سه نفر دیگر به بیمارستان‌های مرکز استان جهت معالجات لازم و مداوا اعزام شده‌اند. 

وی افزود: در ارتباط با خسارات اماکن مسکونی از اولین ساعت گروه‌های ارزیاب متشکل از کارشناسان فرمانداری، شهرداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اسرع وقت به محل های مورد نظر اعزام و نسبت به ثبت خسارات و صورتجلسات لازم اقدام کرده که ما حصل آن جمعا ۳۱۲ واحد آسیب دیده ارزیابی شده است.

مام عزیزی ادامه داد: از ۳۱۲ واحد مذکور، تعداد چهار واحد تخریب کامل و نیازمند احداث جدید بوده و مابقی نیاز به تعمیرات جزئی و کلی دارند که مستندات آن به استانداری اعلام شده است. 

 

