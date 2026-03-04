کردستان ۴۰ بار مورد حملات آمریکایی - صهیونی قرار گرفت
رییس شورای اطلاع رسانی کردستان گفت: در پنج روز دفاع مشروع ایران، آمریکای جنایتکار و رژیم جعلی اسراییل، ۴۰ بار به شهرستانهای این استان حمله هوایی و موشکی ناجوانمردانه داشتند.
به گزارش ایلنا، علیاکبر ورمقانی شامگاه چهارشنبه اظهار کرد: در این حملات تعدادی از واحدهای مسکونی، اماکن عمومی و شخصی مردم در سنندج و برخی شهرهای دیگر استان مورد هدف قرار گرفت.
وی در بخش دیگری افزود: کالاهای استراتژی و اساسی استان و سوخت به میزان کافی تامین شده و جلسات قرارگاه اقتصادی استان نیز مستمر تشکیل میشود.
ورمقانی ادامه داد: مردم و مسوولان با اتحاد و یکدلی و ایستادگی مقابل دشمنان، نقشه شوم متجاوزان را ناکام و آنها را مایوس خواهند کرد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کردستان از مردم استان خواست به شایعات فضای مجازی توجه نکنند و اخبار موثق و مورد تایید را از طریق صدا و سیما و خبرگزاریهای رسمی دریافت کنند.