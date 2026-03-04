خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی تلفات نداشت/ حمله به ۱۱ نقطه استان

حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی تلفات نداشت/ حمله به ۱۱ نقطه استان
کد خبر : 1758597
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص آخرین وضعیت جنگ در استان گفت: از شب گذشته تا ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند، ۱۱ نقطه استان مورد حمله واقع شده که شامل مراکز صنعتی و نظامی اطراف شهرهای تبریز، مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستان‌آباد است.

به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز چهارشنبه گفت: در اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ابتدای جنگ تاکنون، ۴۳ نفر از هم‌وطنان عزیزمان در استان شهید و ۲۷۸ نفر مجروح شده‌اند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اظهار کرد: همچنین ظهر امروز، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی مورد حمله هوایی واقع شد که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.

فرشی در پایان تاکید کرد: جای نگرانی نیست و مردم عزیز اخبار را فقط از کانال‌های رسمی پیگیری کنند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار

نمونه گیری در منزل