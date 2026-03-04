حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی تلفات نداشت/ حمله به ۱۱ نقطه استان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص آخرین وضعیت جنگ در استان گفت: از شب گذشته تا ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند، ۱۱ نقطه استان مورد حمله واقع شده که شامل مراکز صنعتی و نظامی اطراف شهرهای تبریز، مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستان‌آباد است.