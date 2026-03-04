حمله به ستاد فرماندهی نیروی انتظامی آذربایجان شرقی تلفات نداشت/ حمله به ۱۱ نقطه استان
مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی در خصوص آخرین وضعیت جنگ در استان گفت: از شب گذشته تا ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند، ۱۱ نقطه استان مورد حمله واقع شده که شامل مراکز صنعتی و نظامی اطراف شهرهای تبریز، مرند، مراغه، آذرشهر، جلفا و بستانآباد است.
به گزارش ایلنا از اداره کل روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، مجید فرشی روز چهارشنبه گفت: در اثر حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا، از ابتدای جنگ تاکنون، ۴۳ نفر از هموطنان عزیزمان در استان شهید و ۲۷۸ نفر مجروح شدهاند.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اظهار کرد: همچنین ظهر امروز، ستاد فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی مورد حمله هوایی واقع شد که خوشبختانه این حمله تلفات جانی نداشت.
فرشی در پایان تاکید کرد: جای نگرانی نیست و مردم عزیز اخبار را فقط از کانالهای رسمی پیگیری کنند.