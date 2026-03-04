شهادت ۲ نفر از بسیجیان خمین در حملات آمریکایی و اسراییلی
فرمانده سپاه ناحیه بسیج خمین از شهادت ۲ نفر از بسیجیان این شهرستان در حملات ددمنشانه آمریکایی و اسراییلی به خمین خبر داد.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سپاه ناحیه بسیج خمین، سرهنگ مهدی نباتی روز چهارشنبه افزود: این بسیجیان به نامهای علیاصغر جابری و صادق حسینی صبح امروز در حمله ددمنشانه آمریکایی - صهیونیستی به شهرستان خمین به فیض شهادت نائل شدند.
وی ادامه داد: آیین وداع و تشییع این شهدای والامقام به زودی برگزار میشود.
سرهنگ نباتی یادآور شد: آیین وداع با شهید سردار سرتیپ دوم پاسدار «احمدرضا طاهری» نیز ساعت ۲۰ امشب همزمان با تجمع مردمی از میدان ۱۵ خرداد تا مصلای امام خمینی (ره) خمین برگزار میشود.