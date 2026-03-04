استاندار مازندران:
نوسان قیمتها در استان کاهش چشمگیری داشته است / فعالسازی سردخانه زیر صفر در چالوس
جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستانهای چالوس، نوشهر و کلاردشت ظهر امروز (چهارشنبه ۱۳ اسفند) با حضور مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، در فرمانداری نوشهر برگزار شد. استاندار در این نشست بر کاهش نوسانات قیمتی تأکید کرد و از برنامهریزی برای فعالسازی سردخانههای زیر صفر در غرب استان خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی یونسی رستمی که از صبح امروز به صورت سرزده برای بررسی وضعیت بازار به غرب مازندران سفر کرده بود، در این جلسه نیز حضور یافت و به تشریح اقدامات انجامشده پرداخت.
وی اظهار داشت: نوسان قیمتها در روزهای اخیر به طور قابل توجهی کاهش یافته و پیشبینی میشود در دو روز آینده ثبات بیشتری برقرار شود.
استاندار مازندران همچنین از افزایش تخصیص آرد در سطح استان خبر داد و تأکید کرد: به هیچ وجه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی در استان وجود ندارد.
مقام عالی دولت در مازندران افزود: در راستای حفظ ثبات بازار، پیگیریهای لازم برای فعالسازی سردخانه زیر صفر در غرب استان انجام شده و قراردادهای مربوطه در چالوس در حال انعقاد است. امروز نیز از این سردخانه بازدید به عمل آمد.
یونسی رستمی با اشاره به ضرورت کاهش مشکلات اقتصادی، بیان کرد: ما باید تلاش کنیم تا چالشهای اقتصادی را به حداقل برسانیم تا مردم به آرامش نسبی دست یابند. سفره مردم خط قرمز ما است.
وی در ادامه به بازدیدهای امروز خود اشاره و افزود: در بررسیهای میدانی از فروشگاههای غرب استان، از وضعیت موجود رضایت کامل نداشتم. دو هفته دیگر مجدداً به این منطقه سفر خواهم کرد و انتظار دارم با نظارتهای دقیقتر، شرایط برای شهروندان بهبود یابد.
پیش از این جلسه، استاندار مازندران در نشست ستاد تنظیم بازار شهرستانهای رامسر، کلاردشت و عباسآباد شرکت کرده بود. همچنین، وی در شهرهای مختلف غرب استان از بازارها، فروشگاهها، نانواییها و پمپبنزینها بازدید کرد و با شهروندان و کسبه دیدار و گفتوگو نمود.