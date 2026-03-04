به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی اقتصاد و دارایی استان همدان، حسن پیمانی با بیان اینکه با توجه به اینکه خسارت‌های ناشی از جنگ در اغلب پوشش‌های بیمه‌ای جزو استثنائات بیمه بوده و تحت پوشش قرار نمی‌گرفته است، اظهار کرد: ارایه پوشش خسارات ناشی از جنگ در بیمه نامه‌های آتش‌سوزی منازل مسکونی، آتش سوزی صنعتی و غیر صنعتی، بیمه بدنه اتومبیل، بیمه درمان تکمیلی، بیمه مسئولیت متصدیان حمل داخلی و بیمه‌های زندگی فعال شده است.

نماینده وزیر اقتصاد در استان گفت: مردم می‌توانند به منظور ابتیاع پوشش بیمه جنگ به شرکت‌های بیمه سراسر استان همدان مراجعه کنند.

