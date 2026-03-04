در شرایط جنگی:
تخفیف ویژه برای اقامت هموطنان در مراکز اقامتی گیلان
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان گفت: هموطنان در این روزها و شرایط جنگی در مراکز اقامتی گیلان تا ۳۰ درصد تخفیف دریافت خواهند کرد.
به گزارش ایلنا از رشت، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان ضمن قدردانی از همکاری انجمن هتلداران، بومگردان و مهمانپذیران استان گفت: میزبانی از هموطنان در مراکز اقامتی استان تا ۳۰ درصد تخفیف ارائه میشود.
یوسف سلمان خواه افزود: با توجه به وضعیت کنونی و تجاوز آمریکایی - صهیونی همانند جنگ ۱۲ روزه گیلانیان میزبان جمعی از هموطنان هستند.
وی گفت: با توجه به بروز حوادث گفته شده و برنامه ریزیهای انجام شده با انجمن حرفهای هتلداران، بومگردان و مهمانپذیران استان تخفیفات ویژهای درنظر گرفته شده است.
گیلان ۳هزار و ۶۱۲ واحد تاسیسات اقامتی شامل؛ هتل، هتل آپارتمان، هتل بوتیک، مجتمع گردشگری، مهمان پذیر، خانه مسافر، مجتمع سرگرمی و تفریحی، اقامتگاه بومگردی، پنج اقامتگاه سنتی، اردوگاه و محوطه گردشگری، مرکز گردشگری ساحلی و دریایی (شناور)، بین راهی و اسکله گردشگری و مسافربری دریایی شامل ۱۷ هزار اتاق با ۷۱هزار و ۵۰۰ تخت دارد.