خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تجاوز به ۶ نقطه در آذربایجان شرقی/سرنگونی ۲ پهپاد در پنج روز

تجاوز به ۶ نقطه در آذربایجان شرقی/سرنگونی ۲ پهپاد در پنج روز
کد خبر : 1758513
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: از بامداد امروز تاکنون ۶ نقطه در استان مورد حمله دشمن آمریکایی و صهیونی قرار گرفت که با پدافند هوشیارانه استان با کمترین حملات متواری شدند.

به گزارش ایلنا، مجید فرشی روز چهارشنبه اظهار کرد: تاکنون شهید یا مجروحی در پی این حملات گزارش نشده است ولی تا امروز ۴۳ شهید سرافراز جنگ رمضان در آذربایجان شرقی ثبت شده است.

وی افزود: مدافعان هوشیار آسمان آذربایجان شرقی تاکنون ۲ پهپاد هرمس دشمن را ساقط کردند و در چندین مورد موجب متواری شدن جنگنده ها و پهپادها از حریم استان شدند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

