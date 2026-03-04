تجاوز به ۶ نقطه در آذربایجان شرقی/سرنگونی ۲ پهپاد در پنج روز
مدیرکل بحران استانداری آذربایجان شرقی اعلام کرد: از بامداد امروز تاکنون ۶ نقطه در استان مورد حمله دشمن آمریکایی و صهیونی قرار گرفت که با پدافند هوشیارانه استان با کمترین حملات متواری شدند.
به گزارش ایلنا، مجید فرشی روز چهارشنبه اظهار کرد: تاکنون شهید یا مجروحی در پی این حملات گزارش نشده است ولی تا امروز ۴۳ شهید سرافراز جنگ رمضان در آذربایجان شرقی ثبت شده است.
وی افزود: مدافعان هوشیار آسمان آذربایجان شرقی تاکنون ۲ پهپاد هرمس دشمن را ساقط کردند و در چندین مورد موجب متواری شدن جنگنده ها و پهپادها از حریم استان شدند.